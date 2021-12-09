Суд отклонил иск к Ренате Литвиновой от кинокомпании экс-банкира Глоцера

Арбитражный суд Москвы отклонил иск объявленной банкротом кинокомпании BFG Media Production бывшего банкира Юрия Глоцера, требовавшей взыскать более 387 млн рублей с актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой.

Как сообщила РИА «Новости» конкурсный управляющий истца Анастасия Дежнева, кинокомпания пыталась взыскать компенсацию за использование Литвиновой без согласия правообладателя кинофильма «Жестокость» Павла Лунгина и Марины Любаковой, снятого BFG Media Production в 2007 году. По словам Дежневой, Литвинова разместила ленту, в которой сыграла одну из главных ролей, на своем YouTube-канале.

Изначально в иске было заявлено требование о взыскании 100 тыс. рублей, и суд в июле принял его к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Но затем истец увеличил сумму иска до более 387 млн рублей, и судья Анна Мищенко перешла к обычной процедуре.

Дежнева рассказала, что суд первой инстанции отклонил требования, несмотря на то, что ответчица даже не представила отзыв на иск. Истец намерен обжаловать решение.

Столичный арбитражный суд признал ООО «БФГ-Медиа-Продакшн» банкротом в 2018 году. На тот момент обязательства должника перед кредиторами превышали 570 млн рублей. BFG Media Production производила полнометражные фильмы, а также сериалы для крупнейших федеральных телеканалов. По данным ЕГРЮЛ, основным владельцем кинокомпании является американская Old World Development (99,89%).

Кинопродюсер Глоцер с долей около 40% был мажоритарным совладельцем банка «БФГ-Кредит», обанкротившегося в 2016 году. Глоцер вместе с другим совладельцем «БФГ-Кредита» Евгением Мафциром и экс-предправления Павлом Дойновым скрываются за пределами РФ и объявлены в розыск.