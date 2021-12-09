 

Футбольный матч «Тоттенхэма» с «Ренном» в Лондоне отменен из-за COVID

09.12.2021, 1:10, Новости дня
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Матч заключительного, шестого тура группового этапа Лиги конференций между английским «Тоттенхэмом» и французским «Ренном», который должен был состояться 9 декабря в Лондоне, отменен, сообщила пресс-служба лондонского клуба.

Причиной отмены встречи стала вспышка коронавируса в «Тоттенхэме». В среду главный тренер команды Антонио Конте сообщил, что заразились восемь футболистов и пять сотрудников клуба, передает ТАСС.

«Тоттенхэм» после пяти туров занимает второе место в группе G, набрав 7 очков. «Ренн» лидирует в квартете с 11 очками. В чемпионате Англии лондонцы 12 декабря сыграют в гостях с «Брайтоном», в таблице турнира клуб идет пятым с 25 очками в 14 встречах.

Напомним, в прошлую субботу британское агентство безопасности здравоохранения сообщило, что из 22 выявленных в Соединенном Королевстве случаев заражения штаммом «омикрон» 12 пришлось на полностью вакцинированных от COVID-19. Ранее в ВОЗ предсказали рост зараженных коронавирусом в Европе за счет штамма «омикрон».



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