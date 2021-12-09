Великобритания обеспокена последствиями “Северного потока – 2” для Украины и для энергетической безопасности Европы – коммюнике глав МИД

“Мы выступаем против “Северного потока – 2″ и обеспокены его последствиями для интересов Украины и европейской энергетической безопасности. Мы будем продолжать выражать эту обеспокоенность партнерам”, – говорится в документе.

В коммюнике также указано, что Великобритания стремится укрепить энергетическую безопасность Украины, в частности, благодаря развитию возобновляемых источников энергии и совершенствованию технологий чистой энергии.

Недавно Великобритания обязалась выделить £150 млн на программу интеграции возобновляемой энергии (REI) климатических инвестиционных фондов (CIF). Украина была выбрана для получения до $70 млн от фонда REI для разработки инвестиционного плана, который будет определять потенциальные проекты для поддержки Украины для перехода к использованию чистой энергетики. Обновленный инвестиционный план и потенциальные проекты помогут привлечь еще сотни миллионов долларов общих инвестиций из государственных и частных источников”, – заявили главы МИД.

Контекст:

Строительство “Северного потока – 2” полностью завершено. 8 ноября 2021 года в “Газпроме” заявили, что трубопровод готов к запуску.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”.

“Оператор ГТС Украины” (ОГТСУ) сообщил, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский “Газпром”, 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода “Северный поток – 2” в Федеральное сетевое агентство ФРГ. К процедуре сертификации допущены государственная энергетическая компания Польши PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH, а также “Нафтогаз України” и “Оператор ГТС Украины”.

“Немецкая волна” отмечала, что предварительное решение по “Северному потоку – 2” должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию “Северного потока – 2”. В ОГТСУ допустили, что “Газпром” попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода. В “Нафтогазі України” не исключили, что будут обжаловать сертификацию “Северного потока – 2”.

Bloomberg писало 7 декабря, что администрация Байдена будет добиваться от ФРГ остановки газопровода “Северный поток – 2”, если президент России Владимир Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину. В Белом доме заявили, что если Путин хочет увидеть поставки газа по “Северному потоку – 2”, возможно, он не захочет рискнуть вторгнуться в Украину.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—