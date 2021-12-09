 

Водолазка под рубашкой: как правильно носить один из микротрендов этой зимы

09.12.2021, 0:40, Разное
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Многослойность в одежде остается в тренде на протяжении многих сезонов. С наступлением зимы такой прием особенно востребован. Это связано не только с комфортом и практичностью в холодное время года, но и с возможностью создавать супестильные образы, ведь многослойность этому очень способствует.

Модная формула зимнего сезона

Одной из формул наступившего сезона является сочетание однотонной вололазки и надетой поверх нее просторной рубашки. Вариантов комбинирования этих предметов предостаточно, чтобы создавать луки на разные случаи жизни.

Микс рубашки и водолазки оказался под прицелом не только модных блогеров, на него обратили внимание и дизайнеры, и это сочетание мелькало на многих показах, причем в абсолютно разных образах – от спортивных до офисных.

Как носить

Идеальное решение для офисного стиля – это сочетание белоснежной рубашки и однотонной водолазки любого цвета, будь то насыщенный розовый, карамельно-коричневый или черный.

В качестве низа хорошо подойдет юбка миди А-силуэта или брюки-палаццо с высокой посадкой. На плечи можно накинуть пиджак оверсайз с широкими плечами в стиле 80-х.

Для повседневного образа рубашку с водолазкой можно соединить с классическими синими джинсами, джоггерами, легинсами, шортами из кожи, юбками мини.

Что касается обуви, это могут быть ботфорты, ботинки челси, ботильоны на устойчивом каблуке и пр.

Очень эффектно будут выглядеть комплекты, состоящие из водолазок коричневых оттенков и льняных рубашек цвета хаки.

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Кстати, чтобы визуально добавить к росту пару сантиметров, нужно выбирать эти предметы одного тона.

Носить рубашку поверх водолазки можно по-разному – как полностью растегнутой, так и застегнутой на все пуговицы, чтобы виден был только высокий воротник.

Акцентные решения

Для любителей акцентных комбинаций можно пробовать модный в этом сезоне прием под названием “колор-блокинг” и сочетать красный с зеленым, желтый с фиолетовым, персиковый с голубым, желтый с зеленым и так далее.

Комбинация фактур

Допускается комбинирование не только цветов, но и фактур. С тонкими водолазками, облегающими фигуру, хорошо будут смотреться рубашки из хлопка, джинсовой ткани, а также модели из вельвета, фланели, бархата.

Для составления вечерних комплектов лучше подобрать рубашки из атласа или шелка, дополнив массивными серьгами, брошами и колье. Такая идея – водолазка с шелковой рубашкой – великолепное решение для новогоднего корпоратива.

Под рубашку можно надевать водолазки из хлопка, синтетики, кашемира, шерсти.



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