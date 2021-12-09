Водолазка под рубашкой: как правильно носить один из микротрендов этой зимы
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Многослойность в одежде остается в тренде на протяжении многих сезонов. С наступлением зимы такой прием особенно востребован. Это связано не только с комфортом и практичностью в холодное время года, но и с возможностью создавать супестильные образы, ведь многослойность этому очень способствует.
Модная формула зимнего сезона
Одной из формул наступившего сезона является сочетание однотонной вололазки и надетой поверх нее просторной рубашки. Вариантов комбинирования этих предметов предостаточно, чтобы создавать луки на разные случаи жизни.
Микс рубашки и водолазки оказался под прицелом не только модных блогеров, на него обратили внимание и дизайнеры, и это сочетание мелькало на многих показах, причем в абсолютно разных образах – от спортивных до офисных.
Как носить
Идеальное решение для офисного стиля – это сочетание белоснежной рубашки и однотонной водолазки любого цвета, будь то насыщенный розовый, карамельно-коричневый или черный.
В качестве низа хорошо подойдет юбка миди А-силуэта или брюки-палаццо с высокой посадкой. На плечи можно накинуть пиджак оверсайз с широкими плечами в стиле 80-х.
Для повседневного образа рубашку с водолазкой можно соединить с классическими синими джинсами, джоггерами, легинсами, шортами из кожи, юбками мини.
Что касается обуви, это могут быть ботфорты, ботинки челси, ботильоны на устойчивом каблуке и пр.
Очень эффектно будут выглядеть комплекты, состоящие из водолазок коричневых оттенков и льняных рубашек цвета хаки.
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Кстати, чтобы визуально добавить к росту пару сантиметров, нужно выбирать эти предметы одного тона.
Носить рубашку поверх водолазки можно по-разному – как полностью растегнутой, так и застегнутой на все пуговицы, чтобы виден был только высокий воротник.
Акцентные решения
Для любителей акцентных комбинаций можно пробовать модный в этом сезоне прием под названием “колор-блокинг” и сочетать красный с зеленым, желтый с фиолетовым, персиковый с голубым, желтый с зеленым и так далее.
Комбинация фактур
Допускается комбинирование не только цветов, но и фактур. С тонкими водолазками, облегающими фигуру, хорошо будут смотреться рубашки из хлопка, джинсовой ткани, а также модели из вельвета, фланели, бархата.
Для составления вечерних комплектов лучше подобрать рубашки из атласа или шелка, дополнив массивными серьгами, брошами и колье. Такая идея – водолазка с шелковой рубашкой – великолепное решение для новогоднего корпоратива.
Под рубашку можно надевать водолазки из хлопка, синтетики, кашемира, шерсти.
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