Welt – без Меркель Европе придётся нелегко — особенно с деньгами, мигрантами и внешней политикой

Шла ли речь о миграционном кризисе, коронавирусе или политике в отношении РФ и Китая, Ангела Меркель всегда оказывала значительное влияние на общеевропейский курс, пишет немецкая газета Die Welt. На протяжении многих лет она была самым авторитетным главой правительства в ЕС, и после неё Европе придётся нелегко — особенно в том, что касается финансов и долгов в зоне евро, миграционного кризиса и внешней политики.



Reuters

Коронавирус, миграционный кризис, отношения с Россией и Китаем — уходящий канцлер Германии вносила существенный вклад в определение курса ЕС во множестве важнейших вопросов, пишет немецкая газета Die Welt. Что же ожидает её преемника на этом посту, Олафа Шольца?

Ни тоски, ни праздничного настроения и уж точно никаких цветов — прощаясь с европейской сценой после 16 лет на посту канцлера, Ангела Меркель выглядела в Брюсселе явно пессимистично, подчёркивает издание. Она сказала, что покидает ЕС в ситуации, которая её «беспокоит». «Объём работ, предстоящих моим преемникам, велик», — заметила Меркель. По её словам, существует целый «ряд нерешённых проблем».

Несомненно одно: на протяжении многих лет Меркель была самым авторитетным главой правительства в ЕС, пишет немецкая газета. Высокопоставленные европейские дипломаты говорят, что сильными сторонами Меркель были её умение внимательно слушать малые страны и дар уже глубокой ночью во время зашедших в тупик переговоров на саммитах ЕС внезапно находить козырь в рукаве.

Теперь вопрос в том, как будет выглядеть Европа без Меркель, подчёркивает Die Welt. Это касается, в первую очередь, трёх областей. Во-первых, речь идёт о еврозоне. Ангела Меркель была категорически против временного и бессрочного механизма спасения для таких стран-должников, как Греция. Однако в итоге она неоднократно переступала через свои «красные линии», отмечает издание. Меркель также согласилась с последним трюком Брюсселя, в соответствии с которым Еврокомиссия берёт на себя долги во время коронавирусного кризиса, — что фактически противоречит договору ЕС.

Весной канцлер Германии уверяла, что коронавирусная помощь для Фонда нового поколения будет единовременной. В то время в Брюсселе уже говорили, что это не более чем «дымовая завеса» в преддверии выборов в бундестаг. Меркель прекрасно понимала, что такая позиция будет неприемлема по отношению к Франции, Италии и Испании.

Влиятельный чиновник ЕС, посвящённый в ход переговоров, сказал: «Министр финансов Линднер не сможет помешать Комиссии ЕС взять на себя новые долговые обязательства в будущем, поскольку этот вопрос будет обсуждаться на уровне глав правительств». Взамен Линднер и СвДП в Германии получат несколько косметических уступок, которые в действительности ничего не стоят, рассказал европейский чиновник. В итоге не имеет значения, с Меркель, Шольцем или Линднером — ЕС движется к новому измерению долгового союза, заключает Die Welt.

Что касается миграционного кризиса, на протяжении многих лет Меркель делала большой упор на распределение мигрантов на основе солидарности, а не на защиту внешних границ ЕС. Новая коалиция «Светофор» будет в целом продолжать эту политику. Однако новое правительство не сможет повлиять на отказ Греции, Хорватии и Польши от нелегальных мигрантов. В будущем депортация нелегальных мигрантов, скорее всего, останется на уровне около 30% по всей Европе, прогнозирует автор статьи.

Итак, возможности для перемен в этом вопросе невелики, а миграционная политика ЕС останется такой, какая она есть и без Меркель, — «тупиковой, неполной и не готовой к новым кризисам», резюмирует Die Welt.

Если же говорить о внешней политике, то именно в этой сфере след Меркель в ЕС будет наиболее ярким. Она была важнейшим сторонником китайского лидера Си Цзиньпина на Западе и автократа с Босфора Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет немецкая газета. Причиной тому были экономические интересы Германии, а также базовая позиция, которая, как казалось, превращала диалог в самоцель.

Меркель практически единолично обеспечила заключение спорного соглашения по беженцам между ЕС и Турцией в 2016 году, а также инвестиционного соглашения ЕС с Китаем в декабре 2020 года. Президент РФ Владимир Путин также по-настоящему серьёзно относился только к одному представителю Европы — к Ангеле Меркель, подчёркивает Die Welt.

По отношению к Москве она придерживалась зигзагообразного курса: с одной стороны, канцлер вопреки сопротивлению добивалась регулярного продления антироссийских санкций за Крым, с другой — пыталась в одиночку протолкнуть газопровод «Северный поток — 2» и новый саммит ЕС — Россия.

Всё это позволяет сделать вывод о том, что курс ЕС в отношении Анкары и Пекина, вероятно, теперь станет гораздо более критичным. Уровень напряжённости возрастёт. В случае с Россией Шольц всеми силами будет пытаться опередить Париж и взять на себя роль Меркель, заключает немецкая газета Die Welt.