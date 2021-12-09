 

Путин заявил о решении большинства задач по импортозамещению

09.12.2021, 0:27, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что почти все задачи по импортозамещению удалось решить, но нужно сохранять конкурентоспособность.

«В первую очередь, скажу прямо, мы должны были заниматься этим импортозамещением в оборонно-промышленном комплексе … средства затрачены немалые и результат есть хороший. Мы практически решили все задачи (по импортозамещению – прим. ВЗГЛЯД), которые перед собой ставили», – цитирует главу страны РИА «Новости».

По словам Путина, есть еще много того, что необходимо сделать. Удалось решить большую часть задач в этой сфере, остались лишь вопросы, связанные с микроэлектроникой. В этом направлении есть над чем работать, но уже видны перспективы, сказал российский лидер на Конгрессе молодых ученых.

«Ответом на любые ограничения подобного рода может быть только одно повышение конкурентноспособности состояния тех или других отраслей», – заключил он.

Ранее Путин говорил о том, что для успешного противостояния санкциям, вводимым США против РФ и науки, необходимо укреплять суверенитет страны. 

Также он пошутил, что слишком часто слышит в последнее время про санкции. По словам президента, он эту тему недавно обсуждал с премьер-министром Греции, а накануне с президентом США Джо Байденом и представителем «Сколтеха» Юрием Костюкевичем.

Говоря о США, Путин заявил, что складывается впечатление, будто различные политические силы в стране соревнуются в антироссийском настрое.

Также российский лидер рассказал ученым о программе, способствующей поддержке научной деятельности. 



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