Путин заявил о необходимости укреплять суверенитет, чтобы противостоять санкциям

Для успешного противостояния новым санкциям, вводимым против РФ и российской науки, стране нужно укреплять суверенитет, сообщил президент Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых.

Глава страны отметил значение науки в развитии страны, заявив, что технологические достижения материализуются в «конкретные результаты развития».

«Поэтому как можно отвечать? Глобально нужно, конечно, повышать суверенитет», – цитирует президента ТАСС.

Ранее о развитии науки и использовании дополнительных средств в этой сфере рассказал помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

В ходе встречи с молодыми учеными Путин пошутил, что слишком часто слышит в последнее время про санкции. На просьбу обсудить эту тему, глава страны сообщил, что только что разговаривал об ограничениях с премьер-министром Греции, а накануне с президентом США Джо Байденом и представителем «Сколтеха» Юрием Костюкевичем.

Говоря о США, Путин заявил, что складывается впечатление, будто различные политические силы в стране соревнуются в антироссийском настрое.

Также глава страны рассказал о программе, способствующей поддержке научной деятельности.