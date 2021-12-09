 

США решили поставить Украине «последнюю» партию оружия и боеприпасов

09.12.2021, 0:26, Новости дня
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Соединенные Штаты на этой неделе отправят последнюю партию военной помощи Украине, которая включает стрелковое оружие и боеприпасы, в Вашингтоне не планируют направлять Киеву дополнительную военную помощь, сообщил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

Кирби напомнил, что ранее Соединенных Штатов одобрили пакет военной помощи Украине в размере 60 млн долларов и на этой неделе отправят последнюю ее партию, которая включает стрелковое оружие и боеприпасы, передает ТАСС.

«У нас нет объявлений или решений в отношении дополнительной военной помощи Украине», – добавил пресс-секретарь Пентагона.

Ранее в среду президент США Джо Байден заявил, что у США и НАТО нет обязательств отправлять войска для защиты Украины в случае обострения ситуации. Во вторник замгоссекретаря США Виктория Нуланд выступила с утверждением, что РФ якобы готова двинуть против Украины «почти все наземные войска к западу от Урала».

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Накануне стало известно, что проект нового оборонного бюджета США на 2022 год предполагает выделение Украине 300 млн долларов в качестве военной помощи. В ночь на среду советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что если РФ «вторгнется» на Украину, США предоставят Киеву дополнительную военную помощь и укрепят восточный фланг НАТО. По его словам, Байден во вторник в ходе онлайн-переговоров предупредил об этом президента РФ Владимира Путина.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия РФ носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.



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