В Бундестаге ФРГ состоятся экстренные слушания относительно наращивания войск РФ возле границы Украины – посол

“В четверг, 9 декабря, на пленарном заседании Бундестага состоятся экстренные парламентские слушания на тему: “Позиция федерального правительства в отношении скопления российских войск вдоль государственных границ Украины”, – написал Мельник.

По его словам, ожидается “мощное предупреждение” Кремлю из Берлина.

* Breaking *

У четвер, 9.12., на пленарному засіданні Бундестагу відбудуться екстренні парламентські слухання на тему: «Позиція Федерального уряду щодо скупчення російських військ вздовж державних кордонів України». Очікуємо на потужне попередження путінському режиму з Берліна * pic.twitter.com/eaYTxecfCz

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) December 8, 2021

8 декабря новый канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил Россию о последствиях для газопровода “Северный поток – 2” в случае вторжения в Украину.

Контекст:

С конца октября западные СМИ пишут о том, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

18 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Скопление войск РФ возле границы Украины “будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января”, подчеркнул он.

По оценке украинской разведки, вблизи украинско-российской границы и на оккупированных территориях Украины РФ сосредоточила уже более 94 тыс. российских военных. Министр обороны Украины Алексей Резников не исключает, что эта цифра скоро может возрасти до 175 тыс.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе и прозрачности намерений.

—