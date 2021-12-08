Пучки, которые выглядят празднично. Трендовые варианты для нового сезона

Пучок – простая, неброская, но в то же время элегантная прическа, ставшая классикой. Она универсальна и практична, естественно смотрится в любых образах и практически не выходит из моды. Пучок может выглядеть совершенно по-разному – строго или игриво, скромно или шикарно, торжественно или непринужденно, и это действительно идеальная прическа. Итак, несколько праздничных вариантов укладки пучков, которые сегодня в тренде.

Пучок Half-Up

Такой вариант для девушек, которые любят обрамлять лицо прядями волос, как на главном фото. Чтобы сделать такую прическу, нужно забрать в пучок только часть волос, а передние пряди оставить свободно свисающими. Волосы спереди следует разделить прямым пробором, а заднюю часть собрать и завязать узлом.

С распушенными волосами

Чтобы создать такую прическу, нужно собрать волосы в пучок достаточно плотно, а затем аккуратно вытягивать пряди заостренным концом кисточки, чтобы они были более свободными. Получается очень свежий образ. Чтобы прическа дольше сохраняла форму, перед укладкой следует нанести на влажные на волосы пенку-фиксатор.

Плетеный пучок из кос

Косы собрать в хвост, оставив спереди несколько косичек. Обернуть косы вокруг основания хвоста и заправить концы в полученный пучок. Для надежности закрепить зажимами.

Очень плотный узел

Эта супергладкая прическа идеально подходит, если нужно скрыть не слишком чистые волосы. Кстати, в этом случае делать ее гораздо легче. Сначала нужно собрать высокий хвост, гладко зачесав волосы, затем плотно скрутить в узел и закрепить.

Пучок с петлей

Это вариант для тех, у кого длинные волосы и их сложно собрать в один узел. Волосы необходимо зачесать назад, сделать на любой высоте хвост, и на последнем обертывании резинкой вытянуть их не до конца, а только наполовину. Очень просто, а результат шикарный.

Распущенный пучок

Это один из самых легких и быстрых вариантов формирования пучка. Сначала на корни волос нужно нанести немного текстурного спрея, затем собрать волосы назад, оставив несколько свободных прядей, скрутить и закрепить резинкой.

Небрежная классика

Пучки не должны выглядеть идеально, и это хорошая новость, тем более слегка небрежный вариант выглядит намного лучше. Если сразу не удается создать “живой” пучок, рекомендуется сушить волосы с помощью диффузора, чтобы придать им текстуру.