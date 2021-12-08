Le Figaro – за год почти в два раза больше французской молодёжи стало страдать от одиночества

В 2021 году почти в два раза больше французов 15—30 лет заявили о своей социальной изолированности, а больше половины из них перестали поддерживать постоянный контакт с семьёй и друзьями, приводит Le Figaro результаты опроса, проведённого Фондом Франции и Центром исследований и мониторинга условий жизни. По мнению экспертов, пандемия и введённые карантины стали катализатором, который усугубил состояние тех, кто находился в неустойчивом социальном положении: они стали пропускать учёбу, чаще сидеть дома и замыкаться в себе.



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Во Франции несколько последовательных карантинов привели к росту изоляции не только людей преклонного возраста, но и молодёжи, пишет Le Figaro. Издание приводит данные опроса об одиночестве, который подготовил Фонд Франции и осуществил Центр исследований и мониторинга условий жизни (Crédoc): с 2020-го по 2021 год показатель изолированности французов 15—30 лет практически удвоился и с 12% возрос до 21%. При этом только 46% опрошенных поддерживали постоянный контакт с семьёй и друзьями.

Согласно исследованию, пандемия лишила молодёжь желания познавать мир, замедлила их вступление во взрослую жизнь и сорвала учебные планы. В то же время санитарные ограничения не были единственной причиной для такого сужения горизонтов — они «сыграли роль катализатора», объясняет генеральный директор Фонда Франции Аксель Давезак. По её словам, проблемы появились у людей, которые уже находились в неустойчивом социальном положении: «их уже тонкие социальные связи в студенческом сообществе или ассоциациях исчезли за несколько месяцев», — делится наблюдениями эксперт. Она отмечает, что эта тенденция не нова — показатели изолированности людей младше 30 лет продолжают расти уже на протяжении 10 лет, пока наступление карантинного периода не принесло резкий скачок. Сейчас процент молодёжи, которая чувствует себя одиноко, почти сравнялся со средним показателем по стране, который держится на уровне 24%. «Погружение в изоляцию может происходить очень резко, но восстановление контактов и социальных связей занимает гораздо больше времени», — признаёт глава Фонда Франции.

Наибольшую тревогу вызывает тот факт, что в то время как перед ними открывается множество возможностей, молодёжь острее, чем другие французы, ощущает свою потерянность, отчуждённость и бесполезность: 54% против 35% в среднем по стране. Такие настроения директор Школы по производству автомобилей (EPAL) Пьер Дюзар замечает у многих своих студентов — тех, кто бросил учёбу или оказался в сложной ситуации. Он рассказал французской газете, что обычно из-за страха некоторые не могут выйти на улицу или прогуливают занятия. Часто у них не хватает уверенности в себе, они испытывают колоссальное давление, и это приводит к тому, что им сложно вернуться к учёбе. Кроме учёбы эта школа предоставляет 24 часа производственной практики в неделю, и это помогает студентам снова найти свой путь в профессии. Как объясняет Аксель Давезак, на практике они видят, что у них что-то получается, и снова обретают уверенность, а также могут создавать новые социальные связи.

Директор EPAL указывает, что из-за обилия виртуальных знакомств часто сложно определить одиночество молодёжи. «Они могут находиться вместе в одном классе, но не говорить друг с другом, потому что каждый склонился над своим телефоном, — рассказывает Дюзар. — Это их изолирует, при этом создавая другие формы связей». Первокурсник Кристофер говорит, что хотя он родился «с цифровой техникой в руке», иногда ощущает себя одиноким в этом мире экранов. Он признался, что когда столкнулся с семейными и социальными трудностями, пытался искать поддержки у людей в соцсетях, однако это ему не помогло.

Цифровые технологии, которые представляли как лекарство от изоляции, не смогли компенсировать сокращение социальных связей уязвимой молодёжи даже этого интернет-поколения. Воспринимая онлайн как «настоящую жизнь», с начала коронакризиса изолированные молодые парни и девушки чаще всего уменьшили число контактов по переписке, а 31% признался, что не созванивались с друзьями или семьёй по видеосвязи, которая стала неотъемлемым средством связи во время пандемии.

В заключение Le Figaro отмечает, что недипломированная молодёжь в тяжёлом материальном положении сильнее пострадала от одиночества. Аксель Давезак подчёркивает, что для выхода из этого положения им сперва нужно решить насущные проблемы с деньгами, жильём и обучением. «Молодые люди без диплома или зарплаты, которые не знают, как найти своё место в мире, испытывают глубокое чувство бесполезности и ставят под сомнение даже смысл своего существования», — предупреждает специалист. Чтобы вернуть в нужное русло, их необходимо сперва разыскать, поэтому Фонд Франции спонсирует ассоциации, которые разъезжают по отдалённым уголкам и встречаются с молодёжью, попавшей в трудное положение.