 

Генерал МВД призвал прекратить обучение гастарбайтеров русскому языку

08.12.2021, 23:41, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Мы хотим им любовь к РФ привить? Не привьем. Из-за таких экзаменов еще меньше будут любить. Зачем мигранту знать, в каком году мы кого-то побеждали? Он приехал просто заработать денег и отослать их к себе на родину», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Михалевич. Ранее в узбекском землячестве призвали российские власти отменить экзамены для мигрантов.

Замглавы общественной организации «Офицеры России», генерал-майор полиции в отставке Владимир Михалевич потребовал прекратить практику принудительного обучения мигрантов русскому языку и истории. «В чем для них смысл знания русского языка? Между собой они говорят не на русском. Некоторые из них сами хотят знать язык, их и заставлять не надо. Просто человек понимает: буду знать русский, заработаю больше денег. Но мы, выходит, пытаемся насильно обязать всех делать это», – недоумевает собеседник.

Кроме того, в ходе экзаменов есть элемент коррупции, не исключает генерал. «Я не уверен, но, наверное, существует такой способ: заплатил деньги – тебе поставили отметку, будто русский язык знаешь. Может администрация вузов, профессора объяснят, для чего все это нужно. Но любом случае, с точки зрения простого обывателя, смысла в этом нет», – убежден генерал.  

По мнению Михалевича, РФ в принципе не нуждается в большом количестве гастарбайтеров. «Сейчас уже на высоком уровне заговорили, что нам не нужно такое количество мигрантов. В мэрии Москвы признали, что в российской глубинке полно наших людей, которых можно привлечь сюда работать вахтовым методом. При этом деньги, которые они заработают, останутся в России, в то время как мигранты отправляют деньги к себе домой. Каждая страна должна думать о своих гражданах», – напомнил генерал.    

В среду узбекский правозащитник, президент межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов заявил радио «Говорит Москва», что сама практика экзаменов по русскому языку для мигрантов «незаконна» и провоцирует коррупцию. Он обвинил российские вузы, которые проводят экзамены для приезжих, в частности, РУДН, в «материальной заинтересованности» в подобной практике.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о целесообразности размещения указателей на языках народов Средней Азии в московском метро.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / Кравчук объяснил, при каких условиях Украина откажется от минского формата

30.12 / У Бута в американской тюрьме температура поднялась до 39 градусов

24.09 / Крейг стал почетным командующим военно-морского флота Великобритании за роль Джеймса Бонда

01.09 / В “Нафтогазі” объяснили, почему подорожал газ для населения

27.11 / Шойгу заявил, что военнослужащих российской армии массово вакцинируют от коронавируса

08.09 / Специалист по протоколу оценила способ посадки Вучича перед Трампом

23.07 / ООН предложила мировым лидерам прислать видеообращения к сессии Генассамблеи

13.03 / В мире сделали более 345 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg

11.01 / Хозяйке тюменского пансионата для престарелых предъявили обвинение

01.01 / Задержан сбивший на трассе фельдшера скорой пьяный водитель

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика