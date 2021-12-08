Генерал МВД призвал прекратить обучение гастарбайтеров русскому языку

«Мы хотим им любовь к РФ привить? Не привьем. Из-за таких экзаменов еще меньше будут любить. Зачем мигранту знать, в каком году мы кого-то побеждали? Он приехал просто заработать денег и отослать их к себе на родину», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Михалевич. Ранее в узбекском землячестве призвали российские власти отменить экзамены для мигрантов.

Замглавы общественной организации «Офицеры России», генерал-майор полиции в отставке Владимир Михалевич потребовал прекратить практику принудительного обучения мигрантов русскому языку и истории. «В чем для них смысл знания русского языка? Между собой они говорят не на русском. Некоторые из них сами хотят знать язык, их и заставлять не надо. Просто человек понимает: буду знать русский, заработаю больше денег. Но мы, выходит, пытаемся насильно обязать всех делать это», – недоумевает собеседник.

Кроме того, в ходе экзаменов есть элемент коррупции, не исключает генерал. «Я не уверен, но, наверное, существует такой способ: заплатил деньги – тебе поставили отметку, будто русский язык знаешь. Может администрация вузов, профессора объяснят, для чего все это нужно. Но любом случае, с точки зрения простого обывателя, смысла в этом нет», – убежден генерал.

По мнению Михалевича, РФ в принципе не нуждается в большом количестве гастарбайтеров. «Сейчас уже на высоком уровне заговорили, что нам не нужно такое количество мигрантов. В мэрии Москвы признали, что в российской глубинке полно наших людей, которых можно привлечь сюда работать вахтовым методом. При этом деньги, которые они заработают, останутся в России, в то время как мигранты отправляют деньги к себе домой. Каждая страна должна думать о своих гражданах», – напомнил генерал.

В среду узбекский правозащитник, президент межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов заявил радио «Говорит Москва», что сама практика экзаменов по русскому языку для мигрантов «незаконна» и провоцирует коррупцию. Он обвинил российские вузы, которые проводят экзамены для приезжих, в частности, РУДН, в «материальной заинтересованности» в подобной практике.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о целесообразности размещения указателей на языках народов Средней Азии в московском метро.