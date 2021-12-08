«Зенит» сыграл вничью с «Челси» в матче футбольной Лиги чемпионов

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с английским «Челси» в матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 3:3. Забитыми мячами в составе «Зенита» отметились Клаудиньо (38-я минута), Сердар Азмун (41) и Магомед Оздоев (90+4). У «Челси» отличились Тимо Вернер (2, 85) и Ромелу Лукаку (62), передает ТАСС.

«Зенит» занял третье место в турнирной таблице группы Н, набрав пять очков. Клуб из Петербурга сыграет в плей-офф Лиги Европы, соперником сине-бело-голубых станет команда, которая займет второе место в одной из групп Лиги Европы. «Челси» с 13 очками занял второе место. Первым стал итальянский «Ювентус» (15 очков), обыгравший в заключительном туре шведский «Мальме» (1) со счетом 1:0. «Ювентус» и «Челси» примут участие в 1/8 финала Лиги чемпионов.

На групповом этапе турнира «Зенит» в первом туре проиграл «Челси» (0:1), затем разгромил «Мальме» (4:0), дважды проиграл «Ювентусу» (0:1 и 1:4) и сыграл вничью с «Мальме» (1:1). «Челси» является действующим победителем Лиги чемпионов. Финал самого престижного клубного турнира нынешнего сезона состоится 28 мая в Петербурге. Соперника по 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» узнает после жеребьевки, которая пройдет 13 декабря. Первый матч запланирован на 17 февраля, ответный – на 24 февраля.

Тем временем стало известно, что матч заключительного тура группы F футбольной Лиги чемпионов между итальянской «Аталантой» и испанским «Вильярреалом», который должен был начаться в среду в 23.00, перенесли на 9 декабря из-за снегопада в Бергамо. Об этом сообщила пресс-служба «Вильярреала».

Напомним, 24 ноября «Зенит» в гостях сыграл вничью со шведским «Мальме» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов и гарантировал себе участие в плей-офф Лиги Европы.