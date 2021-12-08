Новым канцлером ФРГ стал Шольц, Великобритания дополнительно выделит £1 млрд для поддержки Украины. Главное за день

Новый канцлер ФРГ

Вице-канцлер и министр финансов, бывший мэр Гамбурга социал-демократ Олаф Шольц 8 декабря стал новым канцлером Германии. За Шольца проголосовали 395 депутатов при необходимом минимуме в 369 голосов.

Великобритания дополнительно выделит £1 млрд для поддержки Украины

Правительство Великобритании дополнительно выделит £1 млрд для поддержки Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины уточнили, что средства, направленные британским Агентством гарантирования экспортных кредитов (UK Export Finance), могут быть использованы в ряде сфер, в частности в отраслях здравоохранения, инфраструктуры и “зеленой” энергетики.

Зеленский подписал закон об 1 тыс. грн за вакцинацию

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря подписал закон №1932-IX о внесении изменений в госбюджет, которым предусмотрено выделение финансирования на выплаты по 1 тыс. грн за полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции.

За средства, полученные после иммунизации от COVID-19, украинцы с 19 декабря (в течение четырех месяцев после дня поступления денег) смогут купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы, книги или посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал.

Коломойский вышел из состава набсовета “1+1”

Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию 8 декабря переоформил пять лицензий ООО “ТРК “Студия “1+1”. Из состава набсовета вышел бизнесмен Игорь Коломойский.

Хорватия подписала декларацию о европейской перспективе Украины

Хорватия стала шестой среди стран Европейского союза, подписавших декларацию о европейской перспективе Украины.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что Хорватия всесторонне поддерживает курс Украины в Евросоюз. “Мы поддерживаем европейские инициативы Украины, поддерживаем процессы реформ и считаем, что это лучший путь для того, чтобы повысить качество жизни украинцев и приспособить правовую систему и экономический рынок”, – сказал он.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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