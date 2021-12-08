Пат костей не ломит

Переговоры Байдена и Путина — большие политические шахматы. Кто победил в этой партии?

Хотя двухчасовые переговоры президентов США и России, проходившие в режиме видеоконференции по «особо защищенному каналу связи» были закрытыми, тема была известна заранее. Неясно было главное, смогут ли главы двух стран договориться хотя бы о чем-то — настолько противоположными выглядели их позиции. В Америке «саммит по удаленке» назвали «предвоенным», «самым важным после окончания холодной войны» и отмечали, что «ставки как никогда высоки». Впрочем, признаемся, это всё журналистские клише.

Фото: Павел Головкин / ТАСС

Воспользуемся шахматными ассоциациями, тем более что в эти дни проходит финальный матч за шахматную корону. Вспомним и Збигнева Бжезинского, сравнивавшего геополитику с шахматной партией. Так случилось, что дата «встречи по удаленке» Путина и Байдена совпала с 80-й годовщиной атаки японцев на Перл-Харбор — крупнейшего поражения США, ставшего для Америки поводом для вступления во Вторую мировую войну. Рано утром во вторник (разговор с Путиным начался в 10.07 по времени Восточного побережья) чета Байденов возложила венок на мемориал Второй мировой войны в память о траурной для этой страны даты.

Перед началом партии

В США вопрос ставился так: удастся ли предотвратить войну дипломатическими путями. К угрозе относятся очень серьезно. СМИ публикуют спутниковые снимки, свидетельствующие о сосредоточении российских войск у украинских границ (по оценкам американских генералов, их уже около 100 тысяч, число может быть увеличено до 175), напечатаны карты возможного наступления. CNN со ссылкой на источники в администрации сказала о планах эвакуации американских жителей в случае российского вторжения. В Москве, наоборот, приготовления к войне отрицают и говорят, что это Украина, «управляемая извне западными партнерами», американское оружие на ее территории и ее членство в НАТО станет смертельной угрозой безопасности для России.

Джозеф Байден пытался отговорить Владимира Путина от вторжения на территорию Украины, угрожая введением беспрецедентных санкций: экономических (в том числе энергетических, касающихся газопровода «Северный поток-2»), персональных — в отношении ближайшего круга Путина, миллиардеров-чиновников, олигархов, а также российского госдолга. Наконец, рассматривался самый жесткий (как здесь говорят, «ядерный») вариант санкций, о котором, впрочем, давно говорят: отключение РФ от международной системы финансовых расчетов SWIFT.

И в качестве экзотической новации — запрет на операции по обмену российского рубля.

Как отмечают американские СМИ, санкции Обамы, Трампа и Байдена пока ничего не изменили во внешней политике Кремля. Нынешние санкции — это то, что Вашингтон не решился ввести в 2014-м, пишет пресса, ссылаясь на анонимные источники в администрации. В Белом доме предпочитают официально не комментировать, говорят, что важнее было сообщить суть российской стороне. Помимо санкций в отношении РФ США собираются дать Украине оборонительные вооружения.

Путин в выступлениях накануне разговора прочертил перед Вашингтоном и «коллективным Западом» «красные линии», за которые заходить нельзя: вступление Украины в НАТО и дальнейшее расширение НАТО на восток, к границам РФ, появление на украинской территории военных баз и комплексов НАТО. Кремль хочет юридически оформленных гарантий. Байден немедленно отреагировал: мы не собираемся считаться с чьими-то «красными линиями». Президент РФ буквально за часы до разговора называл этот саммит «протокольным мероприятием», что в переводе с дипломатического — «формальным».

Фото: Zuma / TASS

Накануне своего виртуального саммита с Путиным 46-й президент США поговорил с лидерами союзников, включая президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии (буквально накануне ее ухода с должности) Ангелу Меркель, премьер-министра Италии Марио Драги и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. «Лидеры обсудили свою общую озабоченность наращиванием российской военной мощи на границах Украины и все более жесткой риторикой России», — говорится в сообщении Белого дома. Они призвали Россию снизить напряженность и согласились с тем, что дипломатия — единственный путь вперед. Такой же разговор с европейцами состоялся у Байдена сразу по итогам «саммита онлайн» с Путиным. Президент США, таким образом, выступал на этой встрече как лидер единого Запада. В четверг или пятницу Байден будет разговаривать с президентом Украины Зеленским, он собирается предложить дипломатические решения, направленные на прекращение огня, обсудить в очередной раз Минские договоренности.

Как пишут американские СМИ, даже когда лидеры Европы дали заверения в солидарности с США, многие европейские официальные лица обеспокоены тем, что Путин может отреагировать на давление сокращением поставок газа в Европу. В зимний период — это серьезная угроза.

«Гамбит Путина»

Главный «фокус» (если воспользоваться лексикой президента РФ) в Вашингтоне заключается в том, что американцы не знают, какова цель нового нагнетания напряженности у украинских границ. Вернее, не знают, какую конечную цель ставит Путин. Некоторые эксперты пишут, что, возможно, он сам пока не знает этого.

Но «гамбит Путина» — принуждение Байдена к переговорам путем стягивания войск к украинской границе вновь сработал эффективно, как и накануне их первого очного, июньского саммита в Женеве. Как пишет «Нью-Йорк таймс», «гамбит Путина» может быть холодным расчетом на принуждение — способом заставить президента Байдена признать сферу интересов РФ в Восточной Европе. Для Путина и многих других россиян почти восьмилетний конфликт с Украиной — это не просто вопрос геополитики; это о раненой национальной психике, об исторической несправедливости, которую необходимо исправить. Бывший советник Кремля Глеб Павловский описывает взгляд Кремля на Украину как на «травму, обернутую в травму» — распад Советского Союза в сочетании с разделением нации, которую россияне рассматривают как продолжение своей собственной. Основной кремлевский тезис гласит: украинцы — это «один народ» с русскими, живущий в «несостоятельном государстве, контролируемом западными силами, полными решимости разделить и завоевать постсоветский мир». Украинцы, сместившие дружественного РФ президента в 2014 году и все более выступающие за привязку своей страны к западным институтам, в значительной степени не согласны с этим. Но убеждение Путина, отмечает американская газета, находит отклик у многих россиян, которые считают себя тесно связанными с Украиной поколениями языковых, культурных, экономических, политических и семейных связей.

Отвод войск взамен на ослабление санкций и неформальное признание сфер влияния РФ («новая Ялта») — таким мог быть стратегический план Москвы.

Американские СМИ брали видеокартинку с этого саммита у российского государственного ТВ, Белый дом такой возможности — снимать из оперативной комнаты (ее еще называют «ситуационной»), где находился Байден — здешним телеканалам не предоставил. В начале встречи президенты были очень любезны. Байден выразил сожаление, что не смог увидеться с Путиным на недавнем саммите «двадцатки» и сказал, что надеется скоро увидеться с ним. Белый дом распространил только одну фотографию, где было видно, что Байден разговаривал в присутствии нескольких членов кабинета. Зато советник по национальной безопасности Джейк Салливан оперативно провел в Белом доме пресс-конференцию по итогам саммита.

Защита Байдена

На вопрос, как назвать переговоры — «продуктивными», «хорошими», Салливан ответил: «Полезными». Чаще всего он произносил слово «последствия». О том, что и как Байден говорил Путину: прямо и недвусмысленно. Российский президент тоже был прям и откровенен, отметил американский чиновник. Переговоры стали оживленным диалогом, а не обменом речами. Байден, отметил советник Салливан, высказался в пользу продолжения диалога с Россией. Об итогах президент собирается говорить на своей встрече с лидерами палат Конгресса. И хотя США не рассматривают военное вмешательство в случае вторжения в Украину, как отметил Салливан, если восточные страны Европы — страны Балтии, Румыния и Польша обратятся в этом случае к США с просьбой расширить военное присутствие, «они будут услышаны». Америка поддержит Украину и даст ответ в любой непредвиденной ситуации, пояснил советник Байдена.

Фото: Getty Images

Заявил он и о том, что США готовы обсуждать с Россией вопросы европейской безопасности, но так было и в прошлом. Важно определить формат таких переговоров. Что можно перевести и так: мы услышали ваши требования и озабоченности. Но, подчеркнул Салливан, все это будет возможно только при деэскалации, то есть отводе войск.

Байдена упрекают, что он «слаб» с Путиным:

инициировал снятие новых санкций с «Северного потока», «потерял лицо» при спешном уходе из Афганистана и т.д. Он делает то, что обещал, напомнил Салливан. Ввел санкции после «дела Навального» (отравление и посадка), ввел санкции после случая с SolarWinds (хакерская атака), введет санкции и сейчас, если будет вторжение.

В качестве позитивного момента чиновник отметил совпадение позиций сторон по Ирану и его ядерной программе. «Есть согласие, несмотря на все имеющиеся противоречия по другим вопросам», — констатировал Салливан.

Как сказала во вторник сенатскому комитету по международным отношениям Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря по политическим вопросам: «Многое вытекает прямо из путинского сценария 2014 года». Сенаторы-демократы и республиканцы призвали администрацию принять жесткие экономические санкции. Председатель Комитета по международным отношениям сенатор-демократ Роберт Менендес сказал, что, по его мнению, администрация Байдена подготовила «надежный» пакет санкций. Сенатор-республиканец Роджер Виккер в интервью CNN заявил, что в случае вторжения Верховный главнокомандующий Байден должен рассматривать любые сценарии ответа США, в том числе военный. Отмечу, что это частное мнение, не выражающее популярную точку зрения, что достаточно «жестких санкций». Но еще лучше — найти дипломатический компромисс.

Реальные итоги переговоров, полагают эксперты, станут видны в течение двух недель или месяца. Если РФ перестанет увеличивать скопление военной силы на границе или начнет отвод, значит, все же договорились. Тогда возникает вопрос: какова цена договоренностей?

Александр Панов, собкор «Новой», Вашингтон

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