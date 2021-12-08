Почтовый сервис Gmail превратят в полноценный мессенджер

Как сообщили в компании Google, популярный почтовый сервис Gmail вскоре превратят в полноценный мессенджер, который получит функции голосовых и видеозвонков.

На первых порах речь идет только о личных звонках, поясняют специалисты. Режим видеоконференции появится позже. Также представители компании сообщили, что сначала мессенджером смогут воспользоваться владельцы мобильных устройств. То есть будет обеспечена работа на операционных системах Android и iOS.

Ранее, напомним, звонить в Gmail можно было, используя специальный сервис Google Meet. Однако там необходимо осуществлять переход по отдельной ссылке, что не всегда нравится самим пользователям. Люди ведь любят простоту, говорят эксперты.