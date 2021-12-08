Только углеводы или только кофе: какой завтрак после 40 лет мешает похудению и здоровью (даже с диетой и тренировками)

То, насколько хорошо вы будете выглядеть, во многом зависит от того, что вы едите за завтраком. Особенно это важно после 40 лет. Нездоровая пища может свести к нулю все ваши попытки похудеть. Эксперты рассказали, какие вредные привычки с утра мешают избавиться от лишних килограммов.

Пропускаете завтрак

Любой человек мог без вреда для здоровья пропустить завтрак, когда был молодым. Но после сорока, если вы откажетесь от приема пищи с утра, сбросить лишние килограммы не получится, даже если вы занимаетесь спортом или сидите на диете.

Согласно мнению доктора медицинских наук Кэтрин Джонсон, отказ от завтрака у взрослых можно отнести к худшим привычкам. Из-за большого количества дел люди попросту забывают о себе. Однако это вовсе не означает, что можно пропускать завтрак.

Просто нужно найти для себя простой и питательный вариант, который легко впишется в распорядок дня. Например, это могут быть цельнозерновые хлопья с горстью ягод и измельченным миндалем или обычная овсянка с добавлением изюма и грецких орехов. Как вариант, приготовьте быстрый смузи.

Пьете только чашку кофе на завтрак

Возможно, кто-то может решить, что завтрак ему сможет заменить одна чашка кофе. Хотя такая привычка и позволяет начать утро гораздо бодрее, она точно не поможет похудеть. Доктор Джонсон старается донести до своих клиентов, что кофе не является едой. Конечно, всеми любимый ароматный напиток способен с утра подавить сигналы голода. Но позже недостаток энергии (калорий) даст о себе знать. Как правило, он проявляется в дневном спаде активности или в вечерней тяге к сахару.

Если же вы не собираетесь отказываться от кофе на завтрак, приготовьте себе с утра очень вкусный и полезный кофейный смузи. Для этого кофе приготовьте с вечера и заморозьте его. На завтрак к нескольким кофейным кубикам льда добавьте немного овса, молока, несколько кусочков банана и мякоть авокадо. Теперь можете сделать вкусный питательный смузи.

Едите на завтрак много печенья

В некоторых странах на завтрак с чашечкой кофе принято есть печенье. Если вы не будете следить за количеством употребляемых калорий, то после сорока лет уже не сможете так просто контролировать свой вес. Как отметил доктор Шеннон Генри, обычно утром с кофе или чаем человек съедает два-три печенья. В принципе это не так много, но все равно печенье можно заменить другими продуктами.

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Если это печенье легкоусвояемое или содержит большое количество клетчатки, в нем содержится от тридцати до сорока калорий. А теперь можно попробовать представить себе, сколько калорий может содержать шоколадно-кремовый бисквит. Важно помнить и то, что при приготовлении разных видов печенья используют разрыхлитель, сахар и соль.

Возможно, многие во время утреннего перекуса съедают довольно много печенья. В результате потребляется большое количество калорий, что не способствует похудению. Поэтому, чтобы не потреблять пустые калории, лучшее съешьте на завтрак немного более полезных миндаля, жареных соевых бобов или воздушных шариков из коричневого риса.

Едите на завтрак только быстрые углеводы

Как говорит доктор медицинских наук Шеннон Генри, у людей после сорока лет (особенно у женщин) мышечная масса теряется естественным путем. Так как мышцам свойственно сжигать больше калорий, чем жира, происходит замедление метаболизма. Поэтому затрудняется сбрасывание лишних килограммов.

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Если в вашем рационе будут отсутствовать здоровый баланс белков, сложные углеводы и здоровые жиры, употребление только сладкой выпечки на завтрак (а это очень вредные быстрые углеводы) может привести к увеличению уровня сахара в крови. Кроме того, вследствие потребления большого количества быстрых углеводов замедляется метаболизм, что препятствует похудению.

Диетологи советуют готовить по утрам завтраки с высоким содержанием белка. Это позволит зарядиться достаточным количеством энергии на весь день. Белок представляет собой ключевое питательное вещество, позволяющее избавиться от лишних килограммов. Белок помогает контролировать свой аппетит. Таким образом он предотвращает переедание. Включите в свой завтрак яйца, творог, натуральный йогурт и ореховое масло.

Пьете с утра мало воды

Все знают, насколько полезна питьевая вода. Если вы с утра не будете пить ее в нужных количествах, то избавиться от лишнего веса будет намного труднее. Когда в организме не хватает воды, усиливается чувство голода, что заставляет человека переедать.

Когда организм обезвоживается, человек теряет энергию и начинает чувствовать усталость. Поэтому, чтобы восполнить недостающую энергию, он начинает есть больше. В результате он набирает лишний вес.

Доктор Генри отмечает, что привычка пить по утрам питьевую воду помогает похудеть. Потребление воды способствует увеличению скорости обмена веществ, поэтому организм начинает сжигать большее количество калорий.

Важно помнить, что начинать завтракать можно через сорок пять минут (не раньше) после приема воды.