Плюс йога – минус тревога: шесть упражнений, которые снимают стресс и помогают расслабиться

Постоянный круговорот работы, стресса и усталости может привести к переутомлению. В голове появляются тревожные мысли, с которыми тяжело справиться. Кажется, что сон, вкусная еда и общение с близкими не способны избавить нас от стресса. В такой ситуации на помощь приходит йога. Она успокаивает нервную систему, помогает нам бороться с тревожными мыслями и стрессом. Какие асаны можно использовать для успокоения? Расскажем в нашей статье о йоге от тревоги.

Поза ребенка

Если вы чувствуете, как стресс накатывает на вас, сразу садитесь в позу ребенка. Она помогает быстро успокоиться и прийти в себя. При этом для ее выполнения не требуется физическая подготовка или специальное оборудование.

Позу ребенка можно принять даже на кровати. Но все же удобнее всего делать это на полу. Встаньте на колени и поместите свой таз на пятки. Вытяните руки вперед и медленно опускайтесь вниз, направляя лицо к полу. Растягивайтесь до тех пор, пока ваш лоб не коснется пола. Руки вытяните вперед так сильно, как позволит ваша растяжка. Если вам неудобно сидеть на коленях, можете немного развести их в стороны.

Постарайтесь расправить и прогнуть спину как можно ниже. При этом не зажимайте плечи и шею. Направляйте лопатки вниз, чтобы лучше растянуть поясничные мышцы. Замрите в такой позе, внимательно отслеживая свое дыхание. Вдохи и выдохи должны быть медленными и глубокими. Затем плавно вернитесь в исходное положение. Вы сразу почувствуете, как тело наполнилось энергией и спокойствием.

Наклон вперед

Еще одна базовая поза, которая не потребует от вас никакой физической подготовки. Наклон вперед помогает улучшить приток крови к мозгу, что положительно сказывается на нашем самочувствии. Сознание успокаивается, тревожные мысли отходят на второй план. А еще эта поза будет полезна вам, если по вечерам вы испытываете трудности с засыпанием.

Встаньте на коврик. Ступни сведите вместе. Глубоко вдохните и поднимите руки, потянув весь корпус тела вверх. Плечи и лопатки, наоборот, устремляйте вниз, чтобы избежать защемления и перенапряжения шеи. Теперь медленно наклоните корпус вниз, с выдохом выпуская воздух из грудной клетки. Пусть ваши руки устремляются к полу. Старайтесь держать колени прямыми, спина же должна быть расправленной и скругленной. Вес тела перераспределите на ступни. Задержитесь в таком положении на 5-8 глубоких вдохов, а потом аккуратно поднимитесь.

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Поза дерева

Эта поза считается базовой в йоге, поэтому он идеально подходит для начинающих. Позу выполняют, чтобы укрепить мышцы и улучшить баланс тела. Чтобы удержать равновесие, вам придется сконцентрироваться и успокоить свое сознание. Поэтому поза дерева так эффективна против беспокойства и тревожных мыслей. Она успокаивает нервную систему, уравновешивает баланс тела и духа.

Сделать это позу достаточно просто. Встаньте прямо и сомкните ступни. Не сгибайте колени, а руки опустите вниз. Лопатки и плечи, как обычно, устремляйте вниз, чтобы не защемить шею. Теперь медленно оторвите правую ногу от пола. Рукой уприте ее во внутреннюю поверхность левого бедра. Старайтесь держать опорную ногу прямой, она не должна уходить в сторону. Выпрямите корпус тела и соедините руки перед собой, прижав ладони друг к другу. Постарайтесь удерживать равновесие хотя бы 5-8 вдохов. Чтобы вам было легче сделать это, найдите перед собой точку и зафиксируйте взгляд на ней.

Собака мордой вниз

Эта поза считается основополагающей в йоге. Она помогает растянуть и укрепить все мышцы тела. При этом улучшается кровообращение головного мозга, что помогает взбодриться и избавиться от тревоги. Собака мордой вниз – идеальная поза для того, чтобы снять раздражение и необоснованную злость.

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Ее главный плюс – она моментально влияет на настроение. После ее выполнения вы тут же почувствуете прилив бодрости и сил. Чтобы принять эту позу, встаньте на четвереньки. Максимально раскройте запястья и вытяните пальцы вперед, чтобы вам удобнее было перераспределять нагрузку на них.

Теперь приподнимите таз, как бы выталкивая его вверх. Нагрузку перераспределите на руки и ступни. В идеале тело должно образовать перевернутую букву “V”. Следите за тем, чтобы колени оставались согнутыми. Продолжайте отталкиваться вверх, параллельно устремляя лопатки вниз. Не задирайте голову вверх и не зажимайте шею, иначе никакого эффекта от выполнения асаны вы не почувствуете. Задержитесь в таком положении на 5-10 вдохов и аккуратно опуститесь на колени.

Поза воина

Еще одна поза, помогающая улучшить баланс тела. Ее выполнение помогает бороться с тревожностью, а также снимает напряжение с верхней части тела. Позу воина полезно принимать, если вы целый день сидите за компьютером.

Встаньте на пол, ступни прижмите друг другу. Затем медленно наклоните корпус вперед и вытяните руки. Потом аккуратно оторвите ногу от пола и отведите ее назад. В идеале вместе с руками она должна представлять прямую линию, идущую параллельно полу. Задержитесь в этой позе на 5-10 вдохов, продолжая глубоко дышать.

Шавасана

Шавасана – одна из самых простых поз в йоге. Но это нисколько не умаляет ее важности. Она создана для полного расслабления тела, поэтому ее часто выполняют самой последней.

Выполнение этой позы помогает расслабить нервную систему и побороть тревогу. Она нужна для того, чтобы отдохнуть после более сложных асанов и привести свои мысли в порядок. Чтобы выполнить ее, просто лягте на пол и постарайтесь полностью расслабиться.