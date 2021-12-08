 

Le Monde – в ответ на западные санкции Белоруссия введёт продовольственное эмбарго

08.12.2021, 22:58, Новости дня
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С нового года Белоруссия запретит импорт некоторых продуктов питания из Европы и Америки, пишет Le Monde. Правительство назвало такой шаг ответной мерой на расширение санкций со стороны Запада, который обвиняет Минск в разжигании миграционного кризиса на границе с Польшей.


Reuters

Во вторник Белоруссия объявила о запрете на ввоз продовольственных товаров из многих стран Запада, пишет Le Monde. Такой шаг стал ответом на новые экономические санкции против Минска: его обвиняют в поддержании широкомасштабного миграционного кризиса из-за доставки беженцев к польской границе и выдачи им виз.

«С учётом продолжающихся попыток коллективного Запада оказывать незаконное санкционное давление на нашу страну Республикой Беларусь приняты ответные меры», — говорится в постановлении правительства. В документе указано, что продовольственное эмбарго вводится с 1 января 2022 года и продлится полгода. При этом за первые 10 месяцев этого года, по официальным данным, Белоруссия ввезла продукты общей стоимостью более $530 млн.

Как уточнили в правительственной пресс-службе, запрет на импорт не коснётся некоторых товаров, например, детского питания. Исключения сделаны для того, чтобы не нанести ущерб «интересам» белорусов. Власти добавили, что поставщикам, производителям и дистрибьютерам придётся заменить продукты, которые не производятся в Белоруссии, на товары из «дружественных стран».

Французская газета напоминает, что после подавления протестов оппозиции, недовольной спорными выборами 2020 года, страны Запада наказали Минск жёсткими санкциями в адрес предприятий и руководителей страны. На прошлой неделе США, Великобритания, Евросоюз и Канада расширили эти санкции в знак протеста против миграционного кризиса, разворачивающегося на границе между Белоруссией и ЕС. Минск обвиняют в том, что он содействовал приезду мигрантов с Ближнего Востока, которые хотят попасть в ЕС через Польшу и Литву, чтобы дестабилизировать ситуацию в Европе. Как указывает Le Monde, президент страны Александр Лукашенко решительно отрицает обвинения, а Москва — главный союзник Белоруссии — выступает в его поддержку.



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