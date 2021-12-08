Путин удивился стоимости оформления «путевки» на Восточный

Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться в ситуации со стоимостью оформления документов для посещения космодрома Восточный, которая, со слов студента Московского физико-технического института Ивана Утешева, составляет 100 тыс. рублей.

На встрече главы государства с участниками Конгресса молодых ученых студент Московского физико-технического института Иван Утешев посетовал, что отечественные научные центры остаются закрытыми, что мешает популяризации науки. Для примера он привел тур на космодром Восточный, стоимость которого на три-четыре дня составляет порядка 100 тыс. рублей. Большая часть этой суммы уходит не на билеты, а на всевозможные бумаги для оформления разрешения, передает ТАСС.

«Разрешение так дорого стоит? Да ладно! За оформление бумаг берут 100 тысяч?» – удивился Путин. Но получил утвердительный ответ. «Но 100 тысяч – я не понимаю, за что. Я обязательно выясню это», – пообещал президент.

Глава государства выразил мнение, что для развития космодрома и специального туризма на него в первую очередь необходимо достроить взлетно-посадочную полосу. Он признал, что на Восточном с транспортной доступностью «пока сложно», но заверил, что «это временные сложности». «Пусковая установка работает, под тяжелую технику [ракеты-носителя тяжелого класса] все делается, работа идет активно, [взлетно-посадочную] полосу [для самолетов] строят активно, так что построят – и все будет проще», – заверил Путин.

«Там сложно достаточно добираться, из аэропорта «вертушками» лететь или на машине очень долго ехать. Я когда последний раз там был, не смог оттуда улететь на «вертушке» – погода испортилась, ехал всю ночь на машине. Реально всю ночь. Приехал под утро только на аэродром, в 6.00», – поделился подробностями одной из командировок Путин.

Глава государства высказался за развитие туризма на космодроме Восточный. «Я даже не знал, что есть такой туризм туда, надо это делать обязательно, надо достраивать город Циолковский, делать его современным, с хорошей социальной структурой, так, чтобы было интересно, приятно жить, чтобы работалось с душой, чтобы молодые люди, семьи могли там функционировать и жить достойно», – указал глава государства. Он заметил, что «все это в планах есть». Будет реализовано – сто процентов», – убежден президент.

Путин также рассказал участникам встречи, как несколько лет назад лично занимался созданием космодрома «Восточный». «Не хотели и денег всегда не было. Выбирали место, сначала выбрали одно, потом – другое. Потом я поехал на место в 2009 году и окончательно точку поставили», – напомнил Путин ход событий.

Президент также заверил, что поговорит с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным на тему содействия программе запусков малых спутников, созданных молодыми людьми.

Напомним, в сентябре президент РФ Владимир Путин посетил Восточный, ознакомился со строительством инфраструктурных объектов космодрома, осмотрел командный пункт и стартовый комплекс «Ангара».

Восточный – первый российский гражданский космодром, он находится в Амурской области вблизи Циолковского. Указ о создании космодрома президент подписал в 2007 году. В рамках первой очереди строительства в 2012–2016 годах здесь возвели универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии «Союз-2». Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5».