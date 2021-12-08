 

В мире за неделю смертность от COVID-19 возросла на 10% – ВОЗ

08.12.2021, 22:56, Новости дня
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В ВОЗ сообщили, что на прошлой неделе показатель заболеваемости в мире стабилизировался по сравнению с позапрошлой неделей и составил более 4 млн случаев.

“Тем не менее, недельное количество новых смертей увеличилось на 10% по сравнению с предыдущей неделей: было зарегистрировано более 52,5 новых смертей”, – отметили в организации.

Всего, по данным ВОЗ, по состоянию на 5 декабря во всем мире было зарегистрировано почти 265 млн подтвержденных случаев заболевания и более 5,2 млн смертей.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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