В мире за неделю смертность от COVID-19 возросла на 10% – ВОЗ

В ВОЗ сообщили, что на прошлой неделе показатель заболеваемости в мире стабилизировался по сравнению с позапрошлой неделей и составил более 4 млн случаев.

“Тем не менее, недельное количество новых смертей увеличилось на 10% по сравнению с предыдущей неделей: было зарегистрировано более 52,5 новых смертей”, – отметили в организации.

Всего, по данным ВОЗ, по состоянию на 5 декабря во всем мире было зарегистрировано почти 265 млн подтвержденных случаев заболевания и более 5,2 млн смертей.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—