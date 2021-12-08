 

Мнение: О фатальной жертве QR-кодов

08.12.2021, 22:52, Разное
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Поляризация общества из-за принудительного разделения на «чистых» и «нечистых», то есть на вакцинированных и антива, приводит к трагическим, но вполне ожидаемым результатам. Все эти QR-коды, «зелёные аусвайсы», ограничения и штрафы имеют свою оборотную сторону. И цена её тоже начинает выражаться в человеческих жизнях.

Совсем уже экстремальный случай произошёл на днях.

В минувший уик-энд полиция обнаружила двух взрослых, которым примерно по 40 лет, и троих детей в возрасте четырёх, восьми и десяти лет мёртвыми со следами огнестрельных ранений. Все они были убиты в собственном доме, недалеко от столицы.

Поначалу полицейские решили, что все пятеро стали жертвами залётного убийцы и, возможно, грабителя. Но реальность оказалась ещё страшнее.

В предсмертной записке, чуть позже найденной полицией, мужчина сообщил, что он подделал свидетельство о вакцинации для своей жены. Однако её работодатель узнал об этом. И разоблачение побудило семейную пару опасаться, что они будут арестованы, а затем потеряют своих детей. В результате взрослые приняли решение свести счёты с жизнью.

Тут, наверное, можно было бы поговорить о российской «дикости». Но случилась эта трагедия не в России. Всё произошло в цивилизованной Германии, в Кенигс-Вустерхаузене, находящемся к югу от Берлина. И толчком послужило то, что Германия ужесточила ограничения, чтобы попытаться остановить четвёртую волну пандемии #коронавирус­а. С прошлого месяца от сотрудников требовали показать свидетельство, что они вакцинированы, выздоровели или имеют отрицательный результат теста на COVID-19.

На прошлой неделе власти Германии согласились запретить непривитым доступ во все публичные места, кроме самых важных, таких как продуктовые магазины, аптеки и пекарни. Также они объявили о планах сделать вакцинацию обязательной для некоторых категорий работников. И вот нарастающая «стигматизация» антива обернулась локальной трагедией. У людей просто не выдержали нервы в ситуации двойного давления со стороны общества и властей.

И всё же, насколько безрассудным и глупым надо быть, чтобы сначала попытаться проскочить обманом, а затем выбрать самый страшный выход – ровно тот, от которого вроде бы бегут антива, отказываясь прививаться?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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