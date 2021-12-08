Роза Сябитова разгневала подписчиц похвалами в адрес “жен-татарок”: “Не жди подарка лучше”

Популярная телеведущая Роза Сябитова разместила на личной странице в Instagram публикацию, в рамках которой оригинальным образом воздала похвалы женщинам татарского происхождения. Пост знаменитости вызвал массу гневных отзывов от её подписчиц других национальностей.

Традиционно Роза Сябитова на просторах своего микроблога демонстрирует свою личную приверженность как эксперта концепции превосходства женской половины человечества над мужской. В частности, ведущая телепроекта “Давай поженимся” неоднократно декларировала свою однозначную поддержку представительниц прекрасного пола в вопросах семьи и брака, да и её общую оценку мужчин сложно было бы назвать положительной. Однако свежая публикация телезвезды, родившейся, к слову, в татарской семье, невольно затронула нюансы национальной принадлежности женщин, и это при том, что задумана она была, похоже, как некая реклама фирмы-изготовителя кухонной мебели. Так, пара снимков опубликованного в посте мини-колажа демонстрирует стильные и красивые мебельные принадлежности комнаты, предназначенной для приготовления пищи. Открывает же фотоленту снимок, на котором хозяйка аккаунта позирует в компании дочери: обе, одетые в национальную татарскую одежду, делают руками знак, символизирующий “сердечко” как проявление любви к зрителю.

Свои откровения, сопровождающие фотоснимки, Сябитова начала с довольно провокационного слогана: “Люблю повторять поговорку: “От судьбы не жди подарка лучше, чем жена-татарка!””. Далее ведущая посредством ряда тезисов постаралась сполна аргументировано пояснить посетителям страницы вышеупомянутое утверждение, ссылаясь при этом на исторически сформировавшееся положение вещей. “Татарская жена всегда считалась мощным тылом семьи. На такую женщину всегда можно положиться. Она очень ответственна в семейной жизни. Да и изменить ей не позволит воспитание и практичный ум”, – вот далеко не все аргументы звезды экрана, давшие, по её мнению, основания особенно выделить “жен-татарок” на фоне россиянок других национальностей.

В итоге лента комментариев публикации быстро наполнилась замечаниями фолловеров, в первую очередь, женского пола, которые очень сложно было бы назвать дружелюбными. Наиболее толерантные представительницы упомянутой категории подписчиц напомнили Розе Сябитовой, что достоинства жен в браках зависят вовсе не от национальной принадлежности, а исключительно – от личных положительных качеств женщин. Другие, более категоричные подписчицы, прямо упрекнули ведущую в желании восхвалить себя и свою семью, обидев при этом другие национальности. Впрочем, среди прокомментировавших пост все же нашлось несколько поклонниц, выразивших солидарность с любимицей, однако в итоге оказалось, что все они являются дочерьми татарского народа.