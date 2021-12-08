Флагманский смартфон Moto Edge X30 показали на официальных рендерах

В преддверии официальной презентации нового смартфона компания Motorola опубликовала официальные рендерные изображения Moto Edge X30. Как сообщается, в конструкции мобильного устройства использовано процессор Snapdragon 8 Gen 1.

На рендерах смартфон показан в подробностях с тыльной стороны. Можно рассмотреть три датчика основной камеры. В данном случае, как стало известно, разрешающая способность у них равна 50, 50 и 2 Мп.

Также виден разъем USB-C, решетка, за которое явно скрывается динамик, а также гнездо для SIM-карт. По предварительной информации, смартфон будет выпускаться в двух основных цветах. Больше данных разработчик обещает предоставить во время официального мероприятия.