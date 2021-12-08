 

Флагманский смартфон Moto Edge X30 показали на официальных рендерах

08.12.2021, 22:30, Новости дня
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В преддверии официальной презентации нового смартфона компания Motorola опубликовала официальные рендерные изображения Moto Edge X30. Как сообщается, в конструкции мобильного устройства использовано процессор Snapdragon 8 Gen 1.

На рендерах смартфон показан в подробностях с тыльной стороны. Можно рассмотреть три датчика основной камеры. В данном случае, как стало известно, разрешающая способность у них равна 50, 50 и 2 Мп.

Также виден разъем USB-C, решетка, за которое явно скрывается динамик, а также гнездо для SIM-карт. По предварительной информации, смартфон будет выпускаться в двух основных цветах. Больше данных разработчик обещает предоставить во время официального мероприятия.



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