Великобритания озвучила планы по отказу от 2G и 3G

В Великобритании озвучили официальную информацию по выводу из эксплуатации станций 2G и 3G на территории островного государства.

Так ретрансляторы сетей третьего поколения начнут исчезать с 2023 года. Интересно, что 2G будут убраны чуть позже. По словам сотрудников британских телекоммуникационных компаний, вывод из эксплуатации сетей 2G и 3G является необходимой мерой, так как начинается внедрение связи пятого поколения, за которым придет и шестое. Кроме того, количество аппаратов, работающих на старой системе передачи данных, постоянно уменьшается.

С другой стороны, британские компании пообещали, что окончательное отключение сигналов 2G и 3G произойдет только в 2033 году, так как до того времени все еще могут оставаться некоторые пользователи кнопочных аппаратов старой конструкции.