 

Великобритания озвучила планы по отказу от 2G и 3G

08.12.2021, 22:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Великобритании озвучили официальную информацию по выводу из эксплуатации станций 2G и 3G на территории островного государства.

Так ретрансляторы сетей третьего поколения начнут исчезать с 2023 года. Интересно, что 2G будут убраны чуть позже. По словам сотрудников британских телекоммуникационных компаний, вывод из эксплуатации сетей 2G и 3G является необходимой мерой, так как начинается внедрение связи пятого поколения, за которым придет и шестое. Кроме того, количество аппаратов, работающих на старой системе передачи данных, постоянно уменьшается.

С другой стороны, британские компании пообещали, что окончательное отключение сигналов 2G и 3G произойдет только в 2033 году, так как до того времени все еще могут оставаться некоторые пользователи кнопочных аппаратов старой конструкции.  



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Аваков: Я позвонил Фуксу и сказал: “Где деньги?”

25.09 / Застрявшие в Китае украинцы вернутся домой дополнительным рейсом МАУ

06.08 / Хиросима отметила 75-летие атомной бомбардировки

30.12 / КСУ отказался отстранять Тупицкого, а указ Зеленского назвал “юридически ничтожным”

27.02 / Skoda показала «другую» Octavia на первых скетчах

13.07 / Стало известно о желании Трампа продать Пуэрто-Рико

23.07 / Нефть подорожала на статистике из США

21.02 / Снег, дождь, туман и гололедица. Укргидрометцентр предупредил об ухудшении погоды 22–24 февраля

25.11 / Вучич подарил Путину серебряную вазу и книги

05.07 / В Крыму нашли тело пропавшей после сильных ливней женщины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика