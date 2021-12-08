В Южной Корее разрабатывают новую космическую ракету

О начале работ над созданием легкой ракеты-носителя для вывода на орбиту Земли космических аппаратов заявили в южнокорейской компании Hanwha.

В данном случае, речь идет о небольшой ракете, на которой дешево модно будет запускать по несколько искусственных спутников малых размеров. По предварительным данным, максимальная нагрузка здесь будет составлять полтонны.

Потребность в таком носителе сегодня велика. На крупных и мощных ракетах также можно выводить в космос малые спутники. Но приходится для этого собирать большие группы, что требует много времени для организации полета. А время, как известно, – это тоже деньги. Космическая отрасль коммерциализируется. Новые участники этого рынка не всегда готовы платить много.