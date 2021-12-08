 

Минимализм в тренде. Собираем капсулу от сапог до джинсов

08.12.2021, 22:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сегодня появляется все больше людей, придерживающихся идей минимализма в разных областях жизни. Это непременно отражается и на их гардеробе, в котором нет места обилию принтов, декоративных элементов и акссесуаров, а присутствует только простота, четкость линий, лаконичность и нейтральные оттенки.

Минимализм сейчас в тренде. Чтобы идти в ногу со временем, необходимо собрать капсулу из базовых вещей, которая станет долговечной основой гардероба. Ключевые предметы должны быть универсальны и экологичны.

Льняной комбинезон (главное фото)

Комбинезон из смесового льна с поясом и большими накладными карманами с клапанами – модная и стильная вещь, которая непременно должна быть в гардеробе.

Джинсы с прямыми штанинами

Голубые прямые джинсы – незаменимый предмет гардероба. Они идеальны для создания различных минималистичных комплектов.

Майка с вырезом под горло

Трикотажная майка с высоким вырезом – универсальная вещь в гардеробе. Она идеально подходит для создания многослойных образов в зимние месяцы.

Полосатый джемпер

Свободный джемпер в черно-белую полоску с воротником-стойкой и молнией – одна из самых покупаемых вещей наступившего сезона. Простота и лаконичность привлекают людей, выбирающих минимализм. Этот предмет гардероба хорошо сочетается с черными легинсами.

Легинсы с разрезом

Небольшой разрез делает любые легинсы намного более модными. Очень эффектно выглядит модель черного цвета с пиджаком оверсайз.

Вязаное платье

Вязаное платье миди молочного цвета с широким черным поясом – сама простота и элегантность. Оно будет стильно смотреться с грубыми черными сапогами до колена.

Черный пиджак большого размера

Черный пиджак с мягкой подкладкой идеально подходит ко всему: от грубых джинсов до платьев и юбок в бельевом стиле.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица
Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника
Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Базовая черная сумка

Небольшая черная кожаная сумка-тоут с завязками отлично впишется в минималистичный гардероб и дополнит любой наряд.

Солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки из ацетата классической трапецеобразной формы универсальны и практичны. Они идеальны для создания строгих образов.

Золотые серьги

Позолоченные серьги-кольца – оптимальный выбор для образа в стиле минимализм. К тому же они всегда отвлекут на себя внимание, если волосы на данный момент не в лучшем виде.

Сапоги

Сапоги до колена с прямоугольными носами – лучший вариант зимней обуви в минималистском стиле. Что касается цвета, это классические нейтральные оттенки, и лидирует здесь, как правило, черный.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Офигительный запрет

15.09 / Мнение: В России уменьшилось количество «великодержавников»

16.11 / Названы четыре симптома перенесенного коронавируса

18.04 / Не фонтан!

16.03 / «Планета живая»: Уфолог Уваров назвал причину появления людей на Земле

11.02 / Мнение: «Иконографический беспредел»: книга моей мечты

23.10 / 2500-летнем тибетском тексте нашли точное описание коронавируса и его пандемии

11.12 / Россиянам предложили добавить льготы по налогам

15.02 / Мнение: Новые структуры

19.10 / Политолог призывает украинских пенсионеров готовиться к нищете

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика