Минимализм в тренде. Собираем капсулу от сапог до джинсов

Сегодня появляется все больше людей, придерживающихся идей минимализма в разных областях жизни. Это непременно отражается и на их гардеробе, в котором нет места обилию принтов, декоративных элементов и акссесуаров, а присутствует только простота, четкость линий, лаконичность и нейтральные оттенки.

Минимализм сейчас в тренде. Чтобы идти в ногу со временем, необходимо собрать капсулу из базовых вещей, которая станет долговечной основой гардероба. Ключевые предметы должны быть универсальны и экологичны.

Льняной комбинезон (главное фото)

Комбинезон из смесового льна с поясом и большими накладными карманами с клапанами – модная и стильная вещь, которая непременно должна быть в гардеробе.

Джинсы с прямыми штанинами

Голубые прямые джинсы – незаменимый предмет гардероба. Они идеальны для создания различных минималистичных комплектов.

Майка с вырезом под горло

Трикотажная майка с высоким вырезом – универсальная вещь в гардеробе. Она идеально подходит для создания многослойных образов в зимние месяцы.

Полосатый джемпер

Свободный джемпер в черно-белую полоску с воротником-стойкой и молнией – одна из самых покупаемых вещей наступившего сезона. Простота и лаконичность привлекают людей, выбирающих минимализм. Этот предмет гардероба хорошо сочетается с черными легинсами.

Легинсы с разрезом

Небольшой разрез делает любые легинсы намного более модными. Очень эффектно выглядит модель черного цвета с пиджаком оверсайз.

Вязаное платье

Вязаное платье миди молочного цвета с широким черным поясом – сама простота и элегантность. Оно будет стильно смотреться с грубыми черными сапогами до колена.

Черный пиджак большого размера

Черный пиджак с мягкой подкладкой идеально подходит ко всему: от грубых джинсов до платьев и юбок в бельевом стиле.

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Базовая черная сумка

Небольшая черная кожаная сумка-тоут с завязками отлично впишется в минималистичный гардероб и дополнит любой наряд.

Солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки из ацетата классической трапецеобразной формы универсальны и практичны. Они идеальны для создания строгих образов.

Золотые серьги

Позолоченные серьги-кольца – оптимальный выбор для образа в стиле минимализм. К тому же они всегда отвлекут на себя внимание, если волосы на данный момент не в лучшем виде.

Сапоги

Сапоги до колена с прямоугольными носами – лучший вариант зимней обуви в минималистском стиле. Что касается цвета, это классические нейтральные оттенки, и лидирует здесь, как правило, черный.