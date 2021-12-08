Стрижки на волосы средней длины, которые станут трендом-2022: лучшие омолаживающие варианты для женщин за 35

Красиво уложенные волосы не только эффектно дополняют образ, но и помогают выделиться из толпы и проявить свою оригинальность. Сейчас в тренде волосы средней длины, поэтому варианты боба для стрижки будут очень кстати. Стилисты сделали подборку востребованных стрижек, чтобы женщины могли быстрее определиться.

Стильно и красиво

Прямые волосы средней длины в сочетании с удлиненной челкой выглядят сексуально. Эта стрижка не выходит из моды уже несколько лет, а сейчас это настоящий тренд, которым пользуются звезды и знаменитости.

Использование челки помогает скрыть широкий лоб и при этом хорошо омолаживает. Можно по-разному делать укладку, но именно челка помогает каждый раз получать всегда новый интересный результат.

Боб на прямых волосах без челки с пробором смотрится эффектно и немного дерзко. Он идеально подойдет для прядей тонких и пористой текстуры, а с помощью небольшого подкручивания кончиков визуально можно добиться эффекта хорошей густоты и плотности.

Такая стрижка не требует постоянных укладок, и ее довольно легко быстро возобновить и сделать красивой.

Немного удлиненный боб без челки с косым пробором помогает не только скрыть форму лица и подчеркнуть красивые черты, но и максимально акцентировать внимание на густоте и плотности прядей. Такая стрижка отлично смотрится на прямых волосах, но сейчас в тренды постепенно входят и волнистые пряди, поэтому стилисты предлагают поэкспериментировать и выбирать такую технику и для непослушных волнистых прядей.

Смелое решение

Французский боб выглядит экстравагантно. Срез делается параллельно нижней челюсти, при этом верх сочетается с короткой широкой челкой. Такой вариант подойдет не всем, идеален для обладательниц узкого лица и правильных скул. Челку можно сделать и подлиннее, но из-за максимально короткого среза нужно соблюдать пропорцию, чтобы результат был красивым.

Как классика 90-х будет выглядеть простой боб без челки. Здесь ключевую роль играет ровный срез и возможность с помощью пробора менять объемность прядей и общий вид прически.

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Челка здесь неуместна, ведь техника выполнения заключается в том, чтобы визуально сузить лоб, но при этом не скрывать его. Так лицо выглядит пропорциональным и максимально свежим. Боковые пряди желательно также делать одной длины с остальным срезом.

Даже при большей длине этот вариант боба выглядит все так же эффектно и женственно.

Новые идеи

Многослойный срез в бобе помогает сделать красивый объем. На волнистых и кудрявых прядях это отличное решение.

Кудри хорошо держат форму за счет пористой текстуры, а неровный срез дает хорошую пышность, которую всегда можно подправить с помощью пальцев. Стрижку лучше делать без челки, чтобы лоб был открытым, но при желании боб отлично сочетается и с челкой.

Волнистые пряди делают образ женственным и максимально мягким. Это идеальный выбор для зимнего периода, когда хочется подчеркнуть свою яркость.

Разные варианты боба будут отличным выбором для стильных и эффектных женщин, которые предпочитают эксперименты и любят новые образы.