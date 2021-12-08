 

Мнение: Кому в Москве мешает узбекский язык?

08.12.2021, 22:24, Разное
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На станциях московского метро «Прокшино» и «Лесопарковая» появились указатели на узбекском и таджикском языках.

По данным метрополитена, благодаря дублированию информации на указателях на 40% снизились очереди в кассы и на столько же стало меньше обращений иностранцев в кассы за справочной информацией, вестибюли разгрузились чуть ли не на 50%.

Возможно, метрополитен приукрасил эффект от указателей на иностранных языках. Но он, несомненно, есть. И мне не понятно, кому мешают эти указатели?

Но, видимо, кому-то они мешают, иначе глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев не стал бы писать мэру Москвы Сергею Собянину письмо с требованием «разобраться» с этими  указателями.

Фадеев написал Собянину о «массовых жалобах» на рост миграционного потока из-за переноса Единого миграционного центра Подмосковья в Сахарово. Мол, в одном из обращений ему написали, что надписи в метро вызывают «особое раздражение жителей».

«Вместо политики по интеграции мигрантов в общество и местную культуру у нас создаются все условия для комфортного проживания приезжих без знания и владения русским языком», — подчеркнул Фадеев. А еще глава СПЧ заметил, что указатели на узбекском и таджикском языках противоречат закону «О государственном языке Российской Федерации» и правилам метрополитена. Недоумеваю, а почему Фадеева не возбуждают указатели на английском в том же метро?  Эти указатели ничему не противоречат?

К слову, в США никого не удивишь двуязычными указателями… На китайском, корейском, испанском… А в Великобритании никому не мешает дублирование указателей на немецкий, французский, испанский…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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