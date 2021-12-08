 

Корреспондент – Саакашвили прекращает лечение в знак протеста

08.12.2021, 22:14, Новости дня
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Михаил Саакашвили заявил, что прекращает лечение в знак протеста против дисциплинарных мер, которые, по его словам, применили к нему в госпитале. Как передаёт «Корреспондент», экс-президент Грузии пожаловался на то, что его лишили телевизора и ограничили во встречах.


Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что прекращает лечение. Как пишет «Корреспондент», это решение он мотивировал протестом против дисциплинарных мер, которые, по его словам, применили к нему в госпитале.

Саакашвили заявил, что к нему в палату зашли сотрудники тюремного учреждения, в которых он узнал «участников своих пыток». Кроме того, в качестве дисциплинарных мер в отношении Саакашвили решили применить ограничения встреч и лишили его телевизора. Политик пожаловался, что к нему в палату не пускали его мать и личного врача, которые имеют право на посещение.

В свою очередь, специальная пенитенциарная служба Грузии опровергла заявления Саакашвили о применении к нему дисциплинарных мер. В то же время служба подтвердила, что в отношении бывшего президента начато дисциплинарное производство после того, как он повредил размещённый в его палате кардиомонитор.



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