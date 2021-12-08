 

Канада присоединилась к бойкоту Олимпиады в Китае

08.12.2021, 22:12, Новости дня
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Канада присоединится к дипломатическому бойкоту Зимней Олимпиады в Пекине, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

«Мы общались с партнерами по всему миру по этому вопросу. Как и многие другие страны, мы обеспокоены повторяющимся нарушением прав человека со стороны правительства Китая, поэтому мы объявляем, что не отправим никакого дипломатического представительства на Игры в Пекине», – цитирует его РИА «Новости».

Трюдо заявил, что спортсмены сборной ждут возможности посоревноваться на Олимпиаде и могут рассчитывать на полную поддержку правительства.

Ранее премьер Британии Борис Джонсон заявил, что британская сторона не станет поддерживать бойкот Олимпиады в Пекине.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что официальная делегация США не будет присутствовать на зимней Олимпиаде в Китае из-за вменяемых Пекину нарушений прав человека. По ее словам, американские спортсмены примут участие в предстоящей Олимпиаде, несмотря на дипломатический бойкот со стороны США.

В среду стало известно, что Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае.

Между тем в посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что «никаких приглашений политикам США не отправляли». Китайская сторона отметила, что «этот «дипломатический бойкот» просто появился из ниоткуда». По мнению посольства, подобное «претенциозное действие – всего лишь политическая манипуляция и серьезное искажение духа Олимпийской хартии».

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что олимпийское движение не пострадает от решения правительства США не отправлять официальную делегацию в Пекин на зимнюю Олимпиаду 2022 года.



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