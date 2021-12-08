Байден ответил на вопрос о переговорах с Путиным шуткой

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пошутил, заявив журналистам, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным представителей прессы.

«Он спрашивал о вас много, много о вас говорил», – сказал Байден, указав на журналистов, передает РИА «Новости».

Кадры общения американского лидера со своим пулом транслировали американские телеканалы. Вслед за ремаркой президент США дал развернутый комментарий о произошедшем разговоре с Путиным и о своих дальнейших ожиданиях.

Напомним, во вторник лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи. Переговоры продлились два часа, журналистам были показаны первые кадры приветствия и общения, далее встреча проходила в закрытом режиме.

Президент РФ назвал переговоры с главой США открытыми и позитивными, а также выразил уверенность, что так оценивает результаты встречи и американская сторона. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что несмотря на деловой характер онлайн-встречи, на переговорах нашлось место и для шуток, и для обсуждения прошлого.