Эксперт: Роскомнадзор заблокировал доступ к «помойке интернета»

В Даркнете процветает педофилия, торговля наркотиками и оружием. Там можно заказать наемное убийство, поэтому доступ к этим ресурсам нужно закрывать. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Игорь Ашманов. Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу Tor Project с санкции суда.

«Tor Project был создан по заказу ЦРУ для американских шпионов, чтобы они могли общаться в закрытом режиме. Никто этого не скрывает. Долгое время он развивался с помощью квази-общественных организаций и при участии разведки. В какой-то момент туда пустили китайских диссидентов, которые боролись за независимость Тибета. Это тоже проект ЦРУ. Постепенно туда набилось много разных криминальных групп», – говорит гендиректор компании «Ашманов и партнеры», член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов.

По его словам, Tor – это ворота в Даркнет, в грязную часть интернета, своеобразную помойку, неблагополучный район, «в который не заходит полиция и куда приличным людям лучше не соваться». «В Даркнете содержится абсолютная грязь: педофилия, торговля наркотиками и оружием, там можно заказать наемное убийство и так далее», – перечисляет Ашманов.

Ашманов добавляет, что по роду своей деятельности Роскомнадзор обязан закрывать весь токсичный и запрещенный законом контент, напомнил он.

В среду стало известно, что Роскомнадзор с санкции суда ограничил доступ к ресурсу Tor Project. Основанием стало размещение на сайте информации о доступах к противоправному контенту.

Как известно, браузер Tor работает по принципу так называемой луковой маршрутизации – это сеть узлов, позволяющая пользователям анонимно пользоваться Сетью. Соединение в этой системе происходит через цепь других IP-адресов. В ноябре Лига безопасного интернета запустила петицию на платформе change.org с призывом к ограничению доступа к Tor.