 

Эксперт: Роскомнадзор заблокировал доступ к «помойке интернета»

08.12.2021, 22:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Даркнете процветает педофилия, торговля наркотиками и оружием. Там можно заказать наемное убийство, поэтому доступ к этим ресурсам нужно закрывать. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Игорь Ашманов. Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу Tor Project с санкции суда.

«Tor Project был создан по заказу ЦРУ для американских шпионов, чтобы они могли общаться в закрытом режиме. Никто этого не скрывает. Долгое время он развивался с помощью квази-общественных организаций и при участии разведки. В какой-то момент туда пустили китайских диссидентов, которые боролись за независимость Тибета. Это тоже проект ЦРУ. Постепенно туда набилось много разных криминальных групп», – говорит гендиректор компании «Ашманов и партнеры», член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов.

По его словам, Tor – это ворота в Даркнет, в грязную часть интернета, своеобразную помойку, неблагополучный район, «в который не заходит полиция и куда приличным людям лучше не соваться». «В Даркнете содержится абсолютная грязь: педофилия, торговля наркотиками и оружием, там можно заказать наемное убийство и так далее», – перечисляет Ашманов.

Ашманов добавляет, что по роду своей деятельности Роскомнадзор обязан закрывать весь токсичный и запрещенный законом контент, напомнил он.

В среду стало известно, что Роскомнадзор с санкции суда ограничил доступ к ресурсу Tor Project. Основанием стало размещение на сайте информации о доступах к противоправному контенту.

Как известно, браузер Tor работает по принципу так называемой луковой маршрутизации – это сеть узлов, позволяющая пользователям анонимно пользоваться Сетью. Соединение в этой системе происходит через цепь других IP-адресов. В ноябре Лига безопасного интернета запустила петицию на платформе change.org с призывом к ограничению доступа к Tor.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12 / В Украине приняли закон о внутреннем водном транспорте

01.07 / “Детка”, “Горячейшая”. Кардашян снялась в постели

11.09 / Кулеба: В документах НАТО нет запрета на вступление в Альянс страны, имеющей территориальные споры

03.11 / Кабмин Украины выделил регионам допонительные средства на медицину

07.09 / Куса: Запад уже смирился с талибами в Афганистане. Теперь мы будем наблюдать за политической борьбой уже внутри самого “Талибана”

12.12 / Сын президента Венесуэлы привился российской вакциной «Спутник V»

11.10 / Лукашенко встретился с Бабарико и другими политзаключёнными

21.10 / Палица: Коррупционные схемы и отсутствие государственной поддержки не дают развиваться отечественному производству

08.05 / Чехия попросила ЕС обеспечить республику вакцинами от коронавируса

08.11 / Джокович побил два рекорда: серб выиграл 37-й турнир Masters 1000 и в седьмой раз стал первой ракеткой мира по итогам года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика