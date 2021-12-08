НАПК нашло у Медведчука незадекларированное имущество на сумму свыше 73 млн грн

По информации агентства, недостоверные сведения в декларации Медведчука касаются недвижимости в Киеве и Крыму, а также десятка автомобилей, которые принадлежат парламентарию и его супруге Оксане Марченко.

Медведчук не указал стоимость принадлежащей ему недвижимости в Киеве: земельного участка площадью более 6 гектаров и дома площадью 2,9 тыс. м².

В НАПК утверждают, что стоимость земельного участка составляет более 29 млн грн, дома – 16 млн грн.

Кроме того, сообщает агентство, Медведчук не задекларировал земельный участок на территории временно оккупированного Крыма, право пользования которым имеет его супруга.

НАПК установило также, что Медведчук не указал стоимость шести принадлежащих его жене автомобилей и четырех своих машин: Mercedes-Benz Maybach S650 (24 млн грн), Mercedes-Benz S500 4 Matic (1,8 млн грн), Toyota Land Cruiser 200 (1,1 млн грн) и Renault Duster (500 тыс грн).

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Контекст:

Медведчук – один из самых богатых депутатов Верховной Рады. Он входит в топ-100 самых богатых украинцев по версии журнала НВ. Издание оценило его состояние в $133 млн, он занимает 47-е место в рейтинге. Политик известен своими связями в Россией, он – кум президента РФ Владимира Путина.

Медведчуку и его коллеге по фракции Тарасу Козаку 11 мая было объявлено подозрение по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма. В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет. 9 июля домашний арест продлили до 7 сентября, 2 сентября продлили снова – до 31 октября этого года. Козак находится в розыске.

20 августа Венедиктова сообщила, что следствие по делу Медведчука и Козака завершено. Материалы дела открыли стороне защиты, а когда она с ними ознакомится, их направят в суд.

8 октября Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.

СБУ обнародовала аудиозаписи, которые, по версии следствия, подтверждают причастность Медведчука к незаконным поставкам угля из ОРДЛО. На них Медведчук разговаривает с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым, нынешним заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, российским дипломатом Михаилом Зурабовым, замглавы администрации президента РФ Владимиром Островенко и другими.

Медведчук считает это дело сфабрикованным, а аудиозаписи – смонтированными.

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