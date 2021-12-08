 

Переговоры между Байденом и Путиным стали важным шагом для уменьшения напряжения на границе РФ и Украины – посол при ЕС

08.12.2021, 22:11, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По его словам, саммит Восточного партнерства, который состоится 15 декабря в Брюсселе, будет проходить в “очень сложном контексте безопасности в результате ситуации на украинско-российской границе”.

“Напряжение было несколько уменьшено из-за вчерашней беседы между президентами Байденом и Путиным, но, мне кажется, это важный, но первый шаг. Скорее, это был обмен позициями сторон. Хорошо, что он состоялся, что разговор продолжается. Мы [Украина], безусловно, рассчитываем на дальнейшие решительные действия, и готовность действовать и оказывать давление на Россию в случае, если ситуация будет приобретать дальнейшую эскалацию”, – сказал дипломат.

Он заявил, что в этой  ситуации для ЕС и для стран-партнеров важно четко определить общую повестку для развития Восточного партнерства, включая составляющую безопасности, а также дальнейшее развитие экономического секторального сотрудничества, правовых реформ и другого.

По словам Ченцова, у Украине “есть идеи относительно цели Восточного Партнерства в обозримом и более отдаленном будущем”.

Контекст:

Путин и Байден провели разговор по защищенному каналу видеосвязи. Он продлился более двух часов.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил “глубокую обеспокоенность” Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05 / “Она боится, что папа ее убьет”. Волочкова сделала заявление о 15-летней дочери

09.07 / Мэра Сеула нашли мертвым

19.11 / Гривна укрепилась ко всем основным валютам

28.10 / Радуцкий о дефиците кислорода для украинцев с COVID-19: Есть подозрение, что это диверсия

21.07 / Колебания Земли отслеживает гигантский подземный датчик движения

16.03 / Арестович: Мы не будем бомбить Донбасс, как они делали с Чечней, снося там все под ноль

04.09 / Суд признал законными действия СК по ситуации с Навальным

25.12 / Эрдоган ответил на комплимент Путина

17.06 / В РФ выявили 14,1 тыс. новых случаев коронавируса

22.08 / Путин поздравил жителей Коми со 100-летием региона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика