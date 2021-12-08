Переговоры между Байденом и Путиным стали важным шагом для уменьшения напряжения на границе РФ и Украины – посол при ЕС

По его словам, саммит Восточного партнерства, который состоится 15 декабря в Брюсселе, будет проходить в “очень сложном контексте безопасности в результате ситуации на украинско-российской границе”.

“Напряжение было несколько уменьшено из-за вчерашней беседы между президентами Байденом и Путиным, но, мне кажется, это важный, но первый шаг. Скорее, это был обмен позициями сторон. Хорошо, что он состоялся, что разговор продолжается. Мы [Украина], безусловно, рассчитываем на дальнейшие решительные действия, и готовность действовать и оказывать давление на Россию в случае, если ситуация будет приобретать дальнейшую эскалацию”, – сказал дипломат.

Он заявил, что в этой ситуации для ЕС и для стран-партнеров важно четко определить общую повестку для развития Восточного партнерства, включая составляющую безопасности, а также дальнейшее развитие экономического секторального сотрудничества, правовых реформ и другого.

По словам Ченцова, у Украине “есть идеи относительно цели Восточного Партнерства в обозримом и более отдаленном будущем”.

Контекст:

Путин и Байден провели разговор по защищенному каналу видеосвязи. Он продлился более двух часов.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил “глубокую обеспокоенность” Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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