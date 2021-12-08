 

“Невозможно упрямая”. Седокова показала 17-летнюю дочь от умершего футболиста Белькевича

08.12.2021, 22:11, Новости дня
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“Меня навсегда изменила одна девушка. 17 лет назад появилась и изменила всю мою жизнь. И жизни многих. Одна девушка. Большая и строптивая. Уникальная. Неповторимая. Невозможно упрямая. Но такая совершенная”, – подписала видео 38-летняя Седокова.

Певица добавила, что и у нее, и у дочери в крови “падать и подниматься еще выше”.

“Я люблю тебя доченька. С днем рождения. Очень жду дома!” – закончила пост певица.

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A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Контекст:

Седокова – мать троих детей. Старшая Алина родилась в 2004 году. Сейчас девушка живет и учится в США.

Дочь Монику Седокова родила от российского бизнесмена Максима Чернявского в июле 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.

В сентябре 2020 года Седокова вышла замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимму. Это третий брак певицы. Для Тиммы брак с артисткой – второй. Общих детей у пары пока нет. У Тиммы от предыдущих отношений есть сын Кристиан.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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