Экс-супруга олигарха Потанина потребовала половину его доли в «Норникеле»

Бывшая жена олигарха Владимира Потанина потребовала отдать ей половину его доли в компании «Норникель». О своем желании Наталья Потанина заявила на слушаниях в суде в Лондоне, передает Bloomberg.

Кроме акций «Норникеля» экс-супруга предпринимателя хочет забрать половину всех дивидендов компании, который Потанин получил за последние семи лет. Это порядка 6,6 миллиарда долларов, отмечает агентство. Также гражданка хочет получить свою долю в объекте недвижимости, известном как «Осенний дом».

На сегодняшний день Потанин владеет 34% акций «Норникеля», их стоимость оценивается примерно в 15 млрд долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Совсем припухли

Состояние олигарха Потанина пухнет. Несмотря на все беды, обрушившиеся на Норильск. Откуда берутся бешеные прибыли?

Процесс Потаниных называют одним из самых дорогих разделов имущества в Великобритании. Супруги, формально прожившие вместе около 30 лет, разошлись в 2014 году. Сначала Наталья Потанина пыталась судиться с мужем из-за имущества в России, однако московские суды не признали ее прав на 50% от доли бывшего мужа в «Норникеле». Тогда гражданка обратилась в лондонский суд.

—