Ученые еще не нашли доказательств эффективности интервального голодания и кето-диеты

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08.12.2021, 21:56, Разное
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Специалисты Калифорнийского университета изучают влияние популярных диет на метаболизм. Кето-диета может не подходить для женщин.
Сейчас появилось много разных диет для похудения. Среди них наибольшую популярность обрели интервальное голодание и кето-диета. При первом способе прием пищи чередуют с периодами голодания. Считается, что при воздержании от еды организм использует весь запас сахара и переключается на утилизацию жиров, что способствует снижению веса. При этом в качестве питательных веществ мозг может использовать кетоновые тела, которые образуются из жира. Придерживаясь кето-диеты человек употребляет мало углеродов и очень много белков и жиров, для использования последних в качестве топлива для организма.

Несмотря на выше сказанную информацию, исследователи еще на нашли научных доказательств эффективности этих диет на молекулярном уровне. Не понятно, каким образом использование сахара резко может переключиться на утилизацию жира. Сейчас специалисты имеют только предположения о работе этого механизма. Возможно при дефиците энергии в клетках печени синтезируются новые белки Р1 и Р2, которые изменяют метаболизм.

Ученые провели исследование, во время которого питание мышей основывалось только на кето-диете. При этом самцы и самки по-разному реагировали на большое количество жирной пищи, и специалисты предположили, что такая диета может не подойти для женщин и нанести вред их здоровью. Возможно не весь жир утилизируется при кето-питании, а наоборот накапливается в организме.

Источник: poisknews.ru



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