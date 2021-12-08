 

Военный эксперт Литовкин назвал санкции в отношении ЧВК местью за успехи РФ в Африке

08.12.2021, 21:46, Новости дня
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Послы стран Европейского Союза в среду, 8 декабря, приняли решение одобрить резолюцию Европарламента о санкциях в отношении «ЧВК Вагнера». Существование этой организации сложно доказать юридически, как и определить, кто именно имеет к ней отношение. Таким образом ЕС получит возможность вводить ограничения в отношении любых россиян за рубежом.

Окончательное решение Евросоюз озвучит 13 декабря.

Полковник в отставке, военный обозреватель Виктор Литовкин рассказал «Правде.ру» о трудностях, с которыми столкнется ЕС при попытке ввести ограничения в отношении «вагнеровцев».

«Я думаю, что на «ЧВК Вагнера» это никак не отразится, разве что они могут заблокировать какие-то счета, но вряд ли эти счета находятся в таком открытом состоянии, что из легко обнаружить», — объяснил эксперт.

Литовкин также добавил, что эти санкции являются не более, чем попыткой отомстить россиянам за профессиональную работу в Мали. Африканские страны все чаще обращаются к Москве за помощью.

«Власти ЦАР выгнали всех французских военных и оставили только «ЧВК Вагнера». И они эффективно выполняют там задачи, которые перед ними поставило руководство ЦАР. А в [столице ЦАР] Банги им даже памятник поставили.», — заключил эксперт.

Помимо этого, в декабре страны ЕС планируют автоматически продлить на шесть месяцев уже действующие санкции в отношении России. Судя по всему, ограничение в отношении «вагнеровцев» представляют собой очередной эпизод русофобской капании европейских политиков.

Наиболее активно резолюцию поддерживает Франция, которая за последние несколько лет потеряла свои позиции в Африке.



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