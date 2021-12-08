Ученый рассчитал траекторию полета запущенного в космос автомобиля Tesla Roadster

Напомним, что Илон Маск заявил недавно, что его автомобиль Tesla Roadster, который был в прошлом запущен в космическое пространство, вышел на орбиту Марса. Увы, это не так, поправляет известного бизнесмена ученый из Гарварда Джонатан Доуэлл.

Специалист по астрономии провел расчеты траектории движения «Теслы» и установил. Что машина-то вращается вокруг Солнца, время от времени всего лишь приближаясь к Марсу.

Напомним, что в феврале 2018 года совершен помпезный запуск личного электромобиля Илона Маска Tesla Roadster, за руль которого посадили манекен. С тех пор об этом необычном аппарате вспоминали редко. Но Маск-то финансировал полет вовсе не для того, чтобы его тут же предали забвению.