 

Ученый рассчитал траекторию полета запущенного в космос автомобиля Tesla Roadster

08.12.2021, 21:46, Новости дня
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Напомним, что Илон Маск заявил недавно, что его автомобиль Tesla Roadster, который был в прошлом запущен в космическое пространство, вышел на орбиту Марса. Увы, это не так, поправляет известного бизнесмена ученый из Гарварда Джонатан Доуэлл.

Специалист по астрономии провел расчеты траектории движения «Теслы» и установил. Что машина-то вращается вокруг Солнца, время от времени всего лишь приближаясь к Марсу.

Напомним, что в феврале 2018 года совершен помпезный запуск личного электромобиля Илона Маска Tesla Roadster, за руль которого посадили манекен. С тех пор об этом необычном аппарате вспоминали редко. Но Маск-то финансировал полет вовсе не для того, чтобы его тут же предали забвению.



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