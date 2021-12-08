Расклешенные, костюм-двойка и не только: вельветовые брюки – прекрасная альтернатива джинсам в холодный сезон

Плотные джинсы в холодный сезон являются удачным выбором для стильного лука. Если за окном слишком низкая температура, вы всегда можете надеть нижний слой в виде колготок. Чем свободнее фасон, тем больше шансов не замерзнуть. Ведь при мешковатом крое сохраняется спасительная воздушная прослойка между слоями.

У нас есть хорошие новости для всех, кто ищет стильную альтернативу джинсам на зиму. Мода 70-х возвращается и заявляет о себе все громче. Женщины с удовольствием включают в свой гардероб вельветовые брюки-колокола, бархатные жакеты, кашемировые береты и нарядные блузы с цветочным принтом. Посмотрим, как можно вписать винтажные элементы в повседневные зимние образы. Подсказка: сделать это могут не только богемные девушки, но и поклонницы классики.

Вельветовые двойки

Вельветовые брюки вернулись в моду в необычном исполнении. В 70-е годы этот элемент одежды носили с жакетами и однотонными водолазками. Самым популярным фасоном был “колокол”, при котором наблюдалось расклешение от колена. Теперь вельветовые образы стали более дерзкими и расслабленными. Дерзость наблюдается в цвете, который от коричневого и бежевого ушел в сторону фуксии, лососевого и аквамарина.

Расслабленность наблюдается в силуэте оверсайз, который принес с собой пиджаки с массивными плечами, брюки-трубы и даже мешковатые вельветовые рубашки с удлиненными рукавами. Если вы хотите продемонстрировать чувство стиля, тогда выбирайте вельветовую двойку. Зимой этот комплект дополнит пальто из искусственного меха или дубленка-авиатор.

Расклешенные брюки от бедра

Одним из самых популярных оттенков этой зимы является белый. Модницы с удовольствием носят белые джинсы с белыми кашемировыми водолазками и пальто молочного оттенка. Эта тенденция не обошла стороной и вельвет. Но если вы не хотите чрезмерно привлекать к себе внимание, тогда предлагаем вам обратить свои взоры на старую добрую классику.

Приобретите вельветовые брюки-трубы коричневого, черного, бордового цвета или оттенка хаки. Такие можно носить даже на работу, дополняя их кашемировой водолазкой или закрытой блузой с рукавами-фонариками.

Мешковатые брюки

Мешковатые вельветовые брюки являются самыми удобными и практичными для ношения в зимний период. Плотная ткань защитит ваши ноги от мороза и ветра, а свободный крой создает вожделенную воздушную прослойку. Если в теплую погоду такие брюки можно носить с укороченным топом и лодочками, то в холодную погоду образ несколько видоизменяется.

Штанины мешковатых брюк лучше немного подвернуть и надеть с ними в тандеме ботильоны. Ну а верх можно также оставить укороченным, надев дубленку-авиатор, меховую куртку или короткий пуховик оверсайз. При сборке образа ориентируйтесь на нейтральные оттенки.

Советы по стилю

Не бойтесь миксовать теплые и холодные оттенки. Например, коричневые брюки хорошо смотрятся с бирюзовой кофтой, а бежевые будут сочетаться не только с белым или черным, но и с любым пастельным оттенком.

Бежевые вельветовые брюки с защипами этой зимой могут стать частью вашего базового гардероба. В будний день эту модель можно носить в офис со строгой белой рубашкой и ботильонами, а в входной в них же можно гулять по городу, дополнив кроссовками, свитером и стеганой курткой.