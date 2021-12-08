 

В ВОЗ оценили влияние «омикрона» на пандемию коронавируса

08.12.2021, 21:28, Новости дня
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Омикрон-штамм способен оказать серьезное влияние на ход пандемии COVID-19, сообщил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Некоторые черты «омикрона», включая его глобальное распространение и большое число мутаций, предполагают, что он может оказать существенное влияние на ход пандемии COVID-19», – цитирует его ТАСС.

Гебрейесус подчеркнул, что омикрон-штамм выявлен уже в 57 странах и ожидается, «что это число продолжит расти».

По его словам, на настоящий момент «все еще трудно сказать, каким будет влияние» «омикрона» на пандемию. Этот вариант демонстрирует «быстрый рост распространения, хотя на настоящий момент темпы роста в сравнении с другими вариантами трудно с точностью подсчитать». Ежедневно поступают новые данные об этом штамме, и в этой ситуации «ученым нужно время, чтобы завершить исследования и интерпретировать результаты».

По словам гендиректора ВОЗ, согласно данным, поступившим из ЮАР, «омикрон» усиливает риск повторного заражения». Вместе с тем «требуется больше данных, чтобы прийти к заключению» на этот счет. Глава ВОЗ в этой связи призвал к «осторожности в выводах до того, пока не будет более полной картины».

Ранее в ВОЗ заявили, что к январю новый штамм «омикрон» будет доминировать среди зараженных в Европе. 



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