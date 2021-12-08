 

Путин назвал санкции США попыткой сдержать развитие России

08.12.2021, 21:28, Новости дня
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Ограничения и санкции вводятся под предлогом безопасности США, это полная чушь, это попытка сдержать развитие России, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Сочи.

«Вводятся эти ограничения, санкции под предлогом обеспечения безопасности Соединенных Штатов. Чем ваш институт (МФТИ) угрожает безопасности США? Ничем, это полная чушь. Объяснение только одно – попытка сдержать развитие», – цитирует его РИА «Новости».

Президент пояснил, что в середине 90-х годов РФ была всем хороша и всем нравилась, «когда нам присылали по линии гуманитарной помощи картошку». «Спасибо и за это, многие делали это искренне, я знаю, честно говорю об этом, потому что общался с этими людьми в Петербурге», – добавил Путин.

Он добавил, что как только РФ стала выбираться из трудностей, в том числе восстановила конституционное единство, когда начала развиваться, в ее лице начал появляться конкурент и на политической арене, и в сфере международной, в производстве, в науке, в энергетике.

Ранее Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых заявил, что складывается впечатление, что политические силы в США соревнуются, зарабатывая на антироссийских санкциях, и не могут выбраться из этого тупика.



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