Великобритания дополнительно выделит £1 млрд в поддержку Украины

“Великолепные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит £1 млрд в поддержку Украины. Это новые инвестиции, торговля, безопасность. По итогам моих переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в прошлом году общий размер британской поддержки увеличится до £3,5 млрд”, – написал президент.

Чудові новини з Лондона: Велика Британія додатково виділить 1 млрд фунтів стерлінгів на підтримку України. Це нові інвестиції, торгівля, безпека. За підсумками моїх переговорів з @BorisJohnson торік розмір загальної британської підтримки збільшиться до 3,5 млрд фунтів.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 8, 2021

В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что под председательством главы МИД Дмитрия Кулебы и государственного секретаря по иностранным делам и делам Содружества наций и развития Лиз Трасс в Лондоне 8 декабря прошло подготовительное заседание диалога стратегического партнерства Украины и Великобритании.

“Украинская и британская делегации договорились углубить политический диалог и сотрудничество в сфере обороны и безопасности, воплощения внутренних трансформаций в Украине, IT, борьбы с изменением климата, энергетики, межчеловеческих контактов и культурно-гуманитарного взаимодействия. Стороны договорились работать вместе над дальнейшим увеличением объемов торговли и привлечением новых инвестиций. Британская сторона сообщила о выделении дополнительно £1 млрд на реализацию торговых и инвестиционных проектов с Украиной”, – проинформировали в пресс-службе МИД.

В ведомстве уточнили, что средства, направленные британским Агентством гарантирования экспортных кредитов (UK Export Finance), могут быть использованы в ряде сфер, в частности в отраслях здравоохранения, инфраструктуры и “зеленой” энергетики.

“Решение о дополнительном выделении более 35 млрд грн на проекты по торговле и инвестициям подтверждает высокий уровень стратегического партнерства, достигнутый во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон в октябре прошлого года. Привлечение этих средств дополнительно к ранее анонсированным £2,5 млрд создаст новые возможности для нашей экономики и украинского бизнеса, повысит благосостояние украинских граждан”, – сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Главы МИД также договорились совместно работать по воплощению задач Крымской платформы.

Кроме этого, Кулеба предложил активизировать работу по либерализации визового режима для украинских граждан.

По итогами подготовительного заседания Трасс и Кулеба подписали совместное коммюнике.

Контекст:

8 октября 2020 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и Зеленский подписали в Лондоне соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. Джонсон заявлял, что документ “знаменует начало новой главы в отношениях стран, которая принесет безопасность и процветание народам Великобритании и Украины”.

Также с 2014 года Великобритания поставляла для нужд Вооруженных сил Украины военную помощь.

В августе 2020 года посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что готовится крупный контракт с Великобританией не только на приобретение, но и на производство в Украине летальных вооружений.

В октябре 2020 года Великобритания и Украина договорились о производстве ракетных катеров для ВСУ. Договор предусматривает выделение Британией кредита на 10 лет на сумму до £1,25 млрд ($1,6 млрд), помощь в строительстве двух военных баз и поддержку судостроительных мощностей в Украине.

Как сообщило издание ZN.UA, 12 ноября 2021 года Пристайко по поручению Кабмина подписал украинско-британское рамочное соглашение, предусматривающее выделение средств на строительство восьми ракетных катеров, приобретение у Великобритании двух тральщиков и создание в Украине двух военно-морских баз. Кредит на сумму более £1,7 млрд будет предоставлен Украине на 10 лет. Подписанное в Лондоне соглашение детализирует финансовую сторону договоренностей Украины и Великобритании.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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