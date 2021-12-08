“Когда государство говорит о всеобъемлющей обороне, оно должно доверять людям”. Резников выступил за либерализацию оборота оружия в Украине

“Когда государство говорит о всеобъемлющей обороне, национальном сопротивлении, призывает граждан к территориальной обороне и резерву, мы должны показать, что доверяем нашим людям. Одним из таких сигналов может являться либерализация оборота оружия. Формирование культуры обращения с оружием и военной подготовки”, – отметил министр.

Он подчеркнул, что профессия военнослужащего должна стать престижной в Украине.

“Собственная армия – это привилегия для страны. Оружие – это признак свободного человека. А собственная армия – признак свободного народа, который живет на своей земле и сам определяет свое будущее. Но мы как-то разучились это ценить. Хотя именно благодаря Вооруженным силам отпраздновали 30-летие независимости. Я искренне хочу и буду делать все от меня зависящее, чтобы военное дело стало престижной профессией, а Вооруженные силы – наиболее динамичной и передовой организацией в стране”, – резюмировал Резников.

Контекст:

В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что “легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а поэтому не может быть поддержана”.

Глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин говорил в комментарии “Украина 24” в июле 2020 года, что в Украине количество неучтенного огнестрельного оружия на руках у населения превышает 4,5 млн единиц. По его мнению, официальная статистика незаконного оборота оружия в Украине является “каплей в океане”.

В Верховной Раде в ноябре 2020 года было зарегистрировано два законопроекта об обороте оружия: №4335 “Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему” и №4335-1 “О гражданском оружии и боеприпасах”. Однако в марте 2021 года Верховная Рада отклонила оба этих проекта.

В июне – июле в Раду внесли еще два законопроекта, предусматривающие право на владение гражданским огнестрельным оружием – №5708 и №5708-1. Оба находятся на стадии рассмотрения в парламентском комитете.

Экс-советник министра внутренних дел Антон Геращенко предлагал вынести вопрос о легализации оружия на референдум.

Глава МВД Денис Монастырский говорил, что Украина является единственной страной в Европе, где на законодательном уровне не урегулирован вопрос об обороте гражданского огнестрельного оружия. Он заявлял, что в случае принятия соответствующего законопроекта украинцам не разрешат носить оружие с собой.

Реестр оружия начнет работать в Украине весной 2022 года.

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