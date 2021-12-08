 

Байден заявил, что обсудит с РФ и союзниками по НАТО обеспокоенность Кремля расширением Альянса на восток

08.12.2021, 21:26, Новости дня
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По словам американского президента, во встрече “на более высоком уровне” примут участие РФ, США и “по крайней мере” четыре основных союзника Вашингтона по НАТО.

В частности, стороны соберутся, чтобы обсудить “будущую озабоченность России по поводу НАТО в целом”.

Президент РФ Владимир Путин рассказал в среду, что в ходе онлайн-разговора с Байденом 7 декабря они договорились создать специальную структуру для обсуждения вопросов безопасности, в том числе членства Украины в НАТО. По его словам, РФ в течение недели представит США свои предложения в сфере безопасности.

При этом Путин назвал расширение НАТО на восток за счет Украины “одним из ключевых вопросов обеспечения безопасности России на среднесрочную и даже стратегическую перспективу”.

Контекст:

Путин и Байден провели разговор по защищенному каналу видеосвязи. Он продлился более двух часов.

В Белом доме заявили, что Байден во время онлайн-переговоров с Путиным выразил “глубокую обеспокоенность” Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину, призвав к деэскалации ситуации.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки “освоения” территории Украины. “Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений”, – сказал он.

В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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