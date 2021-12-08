 

Судороги и провалы в памяти могут быть связаны с одной аномалией в мозгу при эпилепсии

08.12.2021, 21:22, Разное
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Височная эпилепсия — самый распространенный из типов этого заболевания, в США больше половины диагностированных случаев приходится именно на него. При такой эпилепсии приступы локализованы в центрах обучения и памяти мозга, в части височной доли, которая называется зубчатая извилина. 

Эта часть мозга отвечает за сортировку воспоминаний и позволяет отличать похожие моменты друг от друга. При этом зубчатая извилина способна генерировать новые нейроны взамен погибших. 

«При эпилепсии происходит огромная перестройка зубчатой ​​извилины. Некоторые клетки умирают, некоторые новые нейроны и новые связи между нейронами добавляются в неправильных местах», – рассказал  один из авторов исследования Антуан Мадар. «Это важное отличие состояния при эпилепсии от здоровой зубчатой ​​извилины».

Также происходят изменения в молекулярной структуре нейронов. Все вместе это приводит к развитию эпилептических припадков. Однако долгое время было непонятно, как это влияет на память. 

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Исследования на мышах показали, что грызуны с эпилепсией не замечают незначительных изменений в обстановке, тогда как здоровые мыши замечали перемещение объектов. Похожую реакцию демонстрировали и люди: они не могли отличить похожие воспоминания друг от друга. 

Дальнейшие тесты на мышах показали аномалию в работе зубчатой извилины. Нейроны вместо того, чтобы передавать сигналы по одному, выпускали их скопом. По словам Мадара такая повышенная активность приводит к перевозбуждению мозга и эпилептическим судорогам. 

Ученые считают, что открытие может помочь предсказывать приступы эпилепсии. В частности предлагается пациентам регулярно тестировать память, например, с помощью компьютерных тестов. Если они покажут ухудшение состояния, то врач может назначить лечение и предотвратить приступ. 

Риск преждевременной смерти у людей с эпилепсией в три раза больше, чем в среднем по миру. Это заболевание сильно снижает качество жизни пациентов, особенно не получающих современного лечения. При этом до 70% пациентов с эпилепсией могут жить без приступов, а стоимость лечения, по данным ВОЗ, не превышает 5 долларов в год. 



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