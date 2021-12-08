«Я в эти санитарные правила не верю»

Стрелок из МФЦ Сергей Глазов рассказал ОНК, что открыл огонь из-за отказа выдать паспорт и просьбы надеть маску.

Военный пенсионер Сергей Глазов, убивший двоих человек в МФЦ «Рязанский» 7 декабря, рассказал посетившим его в изоляторе общественникам, что признает вину в содеянном. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Москвы.

МФЦ «Рязанский» после трагедии. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

«Я пришел получать паспорт, а мне фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску, а я не хотел ее надевать, я в эти санитарные правила не верю», — приводят в ОНК расказанную Глазовым версию событий.

Глазов также подтвердил ранее появившиеся в СМИ сведения о том, что он служил в Службе внешней разведки. По его словам, он уволился в 2009 году в звании подполковника.

Он пожаловался на синяки после задержания и применение к нему электрошокера. Сейчас бывший эсвээровец находится в изоляторе временного содержания.

Днем 7 декабря Глазов начал стрелять из пистолета в многофункциональном центре «Мои документы» на юго-востоке Москвы в ответ на требование надеть защитную маску. Охранник и администратор центра погибли.

Еще четверых человек бывший подполковник ранил, среди них — 10-летняя девочка. Ее успешно прооперировали.

Тип оружия, использованного Глазовым, неизвестен. Версии источников СМИ расходятся: от травматического пистолета до боевого австрийского «Глока».

Стрелка задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции старший лейтенант Георгий Домолаев. Глава МВД Владимир Колокольцев принял решение наградить его.

Главное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК ).

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