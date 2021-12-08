 

Что ответил Максим? – Личное мнение

08.12.2021, 21:16, Разное
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Давно не всплывал Максим Виторган, и вот он наконец всё объяснил.

Главный вопрос, который задала ему Светлана Харченко, тоже считающая себя интервьюером, заключался в том, как Максим после Собчак смог выбрать Нино Нинидзе?


Фото: Соцсети

«Они вообще люди с разных планет!», — возопила Бондарчучка-Харченко, подразумевая, как мне кажется, что Собчак — ого-го махина и глыба, а Нинидзе — ну так себе, эдакий пёстрый цветочек.

И Максим ответил!

Ну, как ответил? Опять нерешительно прожевал сопли:

«Человек — сложный компот. Это невозможно описать, сформулировать. Просто понимаешь, что ты созвучен тому или иному человеку или нет. Вот и все.»

То есть, в переводе на русский внятный язык Максимка не знает, почему он с Ниночкой, которая так непохожа на Ксюшу. Созвучны они, ага.

Не знает или делает вид, что не знает, ответа и сама Светка Фотографова (или кем там работает ей свежий муж?). Мол, как после великой интеллектуалки Собчак можно выбрать молоденьку Нино?!

Непорядок. Мезальянс. Нехорошо, потому что Максим должен был сидеть и страдать, размышляя, какую значимую жену он потерял.

Если ни до самого Максимки, ни до Светки, ни до Ксении не доходит, почему Виторган так счастлив с Нино и совсем забыл про Собчак, то придётся объяснять мне.

А объяснение максимально простое: Нино красивая и молодая, а Собчак — извините.

Если рядом с тобой заводная, свежая, весёлая и красивая девка, то о старой жене никто вспоминать не станет.

Ну, при всём желании — никак! Дел много.

А чего страдать-то о ней? Ну, свалила к любовнику — было дело. Да слава Б-гу, что так вышло — всё ведь сложилось к лучшему!

У Собчак — годы и внешность. Богомол вот-вот разведётся, на интервью к ней никто не хочет.

У Виторгана — ровно наоборот всё. И в своей он творческой нише, и сожительница молода и красива.

Они вообще с разных планет — вопит пожившая Харченко. Ну, да, Свет — действительно с разных!

Ты с Ксенией — с престарелой планеты некрасивых и не очень умных. Максик же переехал к Ниночке с вашей планеты в мир счастливых и молодых.

Источник: Лена Миро



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