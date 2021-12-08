 

Ученые разработали средство для адресной доставки лекарства в раковую опухоль

08.12.2021, 21:12, Разное
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Российские исследователи совместно с иранскими экспертами разработали метод доставки противораковых препаратов в очаг заболевания. Эта система поможет забыть о нежелательных эффектах химиотерапии.
На данный момент наиболее популярным методом лечения рака является химиотерапия. Однако цитостатики, которые при этом используются, очень токсичны для организма и вызывают побочные эффекты. Ученые работают над созданием комплексов адресной доставки противораковых препаратов для минимизации нежелательных последствий лечения, тем самым повысив эффективность медикаментов.

Российский химик Ахмад Шаабани, сотрудничая с иранскими специалистами, предложил использование гидрогелевого соединение для точной доставки препаратов в очаг заболевания. Данное вещество состоит из желатина и графена, оно способно адресно доставить доксорубицин к раковым клеткам. В итоге эксперты создали гидрогель, который можно внедрять имплантационным методом в пораженную раком ткань. Этот комплекс удерживает в себе медикамент и, постепенно растворяясь, распространяет его.

Применение «транспортного средства» для препаратов исследовали на клетках рака груди. Ученые выяснили, что за 100 часов из гидрогеля выходит от 25% до 75% доксорубицина. Процесс высвобождения лекарства зависит от кислотности среды и концентрации вспомогательных веществ в гидрогелевом соединении. В составе комплекса доксорубицин в меньшей степени действует на раковые клетки, но в гидрогеле есть и положительные стороны. Во-первых, можно контролировать скорость распространения медикамента, во-вторых – при его использовании снижаются побочные эффекты.

Источник: inscience.news



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